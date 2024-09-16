Алименты и не только: какие доходы не влияют на назначение субсидии

Право на государственную помощь с оплатой коммунальных счетов имеют не все

Украинцы и иностранцы, легально живущие в нашем государстве , могут получить помощь на проживание. При этом они должны отчитываться о своих доходах, что влияет не только на право получать жилищную субсидию, но и на ее сумму.

В Украине существует ряд доходов, не учитываемых при назначении жилищных субсидий. Среди них немало социальных выплат.

Какие социальные выплаты не влияют на субсидию:

часть пособия при рождении/усыновлении выплачиваемого ребенка единовременно

единовременное вознаграждение за звание "Мать-героиня";

помощь на детей-сирот/под опекой

помощь на проживание ВПЛ и компенсация за размещение этой категории

компенсация услуги "муниципальная няня",

соцпомощь за уход за ребенком/лицом с инвалидностью с детства I группы подгруппы А.

государственная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота,

помощь от благотворителей

помощь на погребение

помощь детдомам и приемным семьям из местного бюджета

"упаковка малыша".

Какие доходы не включаются в доход при подсчете субсидии:

Денежное довольствие и другие выплаты, полученные лицами, участвующими в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности.

Если оба супруга старше 60 лет и проживают в сельской местности, их доходы не учитываются при подсчете субсидии по разным адресам.

Доходы родителей, если субсидию получает студент, зарегистрированный в общежитии.

Доходы лиц, находящихся в плену.

Доходы одного из родителей в случае, когда родители разведены или не состоят в браке.

Деньги, полученные от продажи единственного жилья, если новое купили в течение полугода.

Ранее "Телеграф" рассказывал об ограничениях в сумме, которую могут единовременно тратить получатели субсидии. Учитываются и кредитные денежные средства.