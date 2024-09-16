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Алименты и не только: какие доходы не влияют на назначение субсидии

Автор
Галина Михайлова
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Субсидия позволяет сэкономить средства
Субсидия позволяет сэкономить средства. Фото Открытые источники

Право на государственную помощь с оплатой коммунальных счетов имеют не все

Украинцы и иностранцы, легально живущие в нашем государстве , могут получить помощь на проживание. При этом они должны отчитываться о своих доходах, что влияет не только на право получать жилищную субсидию, но и на ее сумму.

В Украине существует ряд доходов, не учитываемых при назначении жилищных субсидий. Среди них немало социальных выплат.

Какие социальные выплаты не влияют на субсидию:

  • часть пособия при рождении/усыновлении выплачиваемого ребенка единовременно
  • единовременное вознаграждение за звание "Мать-героиня";
  • помощь на детей-сирот/под опекой
  • помощь на проживание ВПЛ и компенсация за размещение этой категории
  • компенсация услуги "муниципальная няня",
  • соцпомощь за уход за ребенком/лицом с инвалидностью с детства I группы подгруппы А.
  • государственная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота,
  • помощь от благотворителей
  • помощь на погребение
  • помощь детдомам и приемным семьям из местного бюджета
  • "упаковка малыша".

Какие доходы не включаются в доход при подсчете субсидии:

  • Денежное довольствие и другие выплаты, полученные лицами, участвующими в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности.
  • Если оба супруга старше 60 лет и проживают в сельской местности, их доходы не учитываются при подсчете субсидии по разным адресам.
  • Доходы родителей, если субсидию получает студент, зарегистрированный в общежитии.
  • Доходы лиц, находящихся в плену.
  • Доходы одного из родителей в случае, когда родители разведены или не состоят в браке.
  • Деньги, полученные от продажи единственного жилья, если новое купили в течение полугода.

Ранее "Телеграф" рассказывал об ограничениях в сумме, которую могут единовременно тратить получатели субсидии. Учитываются и кредитные денежные средства.

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