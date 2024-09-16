Алименты и не только: какие доходы не влияют на назначение субсидии
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Право на государственную помощь с оплатой коммунальных счетов имеют не все
Украинцы и иностранцы, легально живущие в нашем государстве , могут получить помощь на проживание. При этом они должны отчитываться о своих доходах, что влияет не только на право получать жилищную субсидию, но и на ее сумму.
В Украине существует ряд доходов, не учитываемых при назначении жилищных субсидий. Среди них немало социальных выплат.
Какие социальные выплаты не влияют на субсидию:
- часть пособия при рождении/усыновлении выплачиваемого ребенка единовременно
- единовременное вознаграждение за звание "Мать-героиня";
- помощь на детей-сирот/под опекой
- помощь на проживание ВПЛ и компенсация за размещение этой категории
- компенсация услуги "муниципальная няня",
- соцпомощь за уход за ребенком/лицом с инвалидностью с детства I группы подгруппы А.
- государственная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота,
- помощь от благотворителей
- помощь на погребение
- помощь детдомам и приемным семьям из местного бюджета
- "упаковка малыша".
Какие доходы не включаются в доход при подсчете субсидии:
- Денежное довольствие и другие выплаты, полученные лицами, участвующими в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности.
- Если оба супруга старше 60 лет и проживают в сельской местности, их доходы не учитываются при подсчете субсидии по разным адресам.
- Доходы родителей, если субсидию получает студент, зарегистрированный в общежитии.
- Доходы лиц, находящихся в плену.
- Доходы одного из родителей в случае, когда родители разведены или не состоят в браке.
- Деньги, полученные от продажи единственного жилья, если новое купили в течение полугода.
Ранее "Телеграф" рассказывал об ограничениях в сумме, которую могут единовременно тратить получатели субсидии. Учитываются и кредитные денежные средства.