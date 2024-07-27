Раніше яблуку ніде впасти, а тепер ... Як зараз виглядають пляжі окупованого Бердянську (фото, відео)

Минулої величі курортних сезонів і близько немає

Курортні сезони в тимчасово окупованих Росією українських містах так і не почались в повну силу. Так, бердянські пляжі майже пусті і занедбані вже третій рік.

Відео закинутої коси у Бердянську публікують у мережі. На пляжі дерев'яні парасольки повалені, доріжки засипані дебелим шаром піску, а людей майже не видно.

Дороги до пляжів по місту засипані сміттям, поросли бур'янами та починають потроху руйнуватись.

Попри сонячну та теплу погоду, чисту воду моря відвідувачів та туристів на пляжах обмаль. Вже немає гучних вечірок, пляжних торговців та літніх розваг.

З кожним роком пляжі тимчасово окупованого Бердянську, де раніше і яблуку не було місця впасти, стають все більш непридатними до відпочинку. Так, цього року біля узбережжя спостерігалось значне нашестя медуз, які навіть не давали можливості зайти у воду.

На наступних фото видно, які "забиті" пляжі були до 2022 року, скільки було розваг: і прогулянки на катерах, і поїздки на "банані". Наразі ж проросійська влада нічого не робить для збереження культури курортів.

Пляжі окупованої Кирилівки також пусті та занедбані. У минулому найпопулярніші курорти України занепадають.

Раніше "Телеграф" писав, що окупаційна влада влаштувала черговий екоцид на окупованих територіях України.