Заради наживи: окупаційна влада влаштувала черговий екоцид на окупованих територіях України

Місцеві колаборанти й окупанти своїми діями призвели до масового мору рибу

Великий мор риби розпочався під тимчасово окупованим росіянами Мелітополем. Промоїна, що з’єднує Молочний лиман та Азовське море пересохла через недбалість окупаційної влади.

Інформація про це з’явилася на каналі РІА-Південь у Telegram. Рибохідний канал повністю замулився.

"Промоїна, що з'єднує Молочний лиман з Азовським морем, більше не працює!!! Наш Молочний лиман починає вмирати", — б’ють на сполох місцеві мешканці.

Як зазначають у виданні, місцеві колаборанти й окупанти своїми діями призвели до замулювання промоїни, щоб "наварити" на цьому гроші.

"Нині пиляти федеральне "бабло" місцеві колаборанти й окупанти вирішили на новій бездонній діжці — Молочному лимані та промоїні. Тактика зрозуміла: спочатку вони роблять усе, щоб промоїна замулилася і почався мор риби. А потім, просять у Москві грошей на ліквідацію екокатастрофи", — пишуть журналісти.

Нині окупаційна влада удає активну діяльність, пише видання. Беруть проби води, збирають в окупованій Кирилівці представників росрибальства, всеросійського науково-дослідного інституту рибного господарства та океанографії та проводять зустрічі з громадськістю. Тема номер один на таких зустрічах — замор риби в Азовському морі через замулювання каналу.

"Основна риба, яка йде на нерест — це піленгас, камбала-калкан та інші види риб", — цитує російська пропаганда так званого начальника Управління охорони і використання водних об'єктів та біологічних ресурсів Запорізької області Олексія Жаховського.

Цей персонаж вже має певний досвід у замулюванні річок, пише видання. Як зазначають журналісти, цей самий Жаховський, який торік був так званим в.о. "головного інженера" водного господарства та меліоративних систем Запорізької області, має багатий досвід знищення малих річок. Адже активно "розчищав" річку Молочна.

Пересохла промоїна

"Після успішного відмивання грошей на нібито розчищенні та поглибленні річки Молочної у 2023 році, окупанти та їхні посіпаки зрозуміли, що це чудовий спосіб заробити, лише зображуючи бурхливу діяльність. Насправді розчищенням русла річки Молочної ніхто не займався. Землю "фахівці" рили не в руслі, а десь поруч, що не піддається жодній логіці", — йдеться у виданні.

"Що буде з лиманом і рибою можна прогнозувати за наслідками інших "робіт" окупантів і так званого губернатора Запорізької області Є. Балицького. За розчищення промоїни Балицький колись брався ще за України. Все закінчилося тим, що канал забився піском і мулом", — пишуть журналісти видання.

У 2019 році, коли Балицького відірвали від "кормушки", Молочний лиман пережив відродження. Промоїну розчистили і водойма, що повільно перетворювалася на калюжу з дуже солоною водою, ожила на очах. На березі з'явилася рослинність і оселилися птахи. А опріснені води наповнилися різними видами риб.

Очищена промоїна перед повномасштабним вторгненням РФ

Напередодні повномасштабного вторгнення російської армії на південь України, на березі Молочного лиману вже почалося відродження зон відпочинку. Курортники плавали на байдарках, купалися і засмагали, рибалки з вудками ловили бичок і камбалу, піленгас.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що як зараз виглядає окупований росіянами курорт Залізний Порт. Вже третій сезон поспіль там напівпорожні пляжі, закриті кафе та торгові точки.