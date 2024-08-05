Буча, Ірпінь, Гостомель: чому іноземці почали масово відвідувати колись окуповані міста

Така подорож коштує недешево

В Україні різко збільшилась кількість іноземних туристів, які приїжджають для відвідування міст, які постраждали від російських злочинів після початку повномасштабного вторгнення. Десятки турагентів пропонують своїм клієнтам тури в Бучу, де навесні відомий французький художник створив мурал, Ірпінь та Гостомель.

Більшість туристів, які відвідують звільнені з окупації міста Київської області, це чоловіки. Про це повідомляє видання The Times.

Кому цікаві тури у Бучу

Подорожі містами, які були в окупації, найбільше цікавлять чоловіків з США. Вони складають понад половину від туристів. Також приїжджають багато британців, німців, японців та французів.

Найбільше їх цікавить саме Буча. Місто було в окупації лише 28 днів, але цього вистачило, щоб стати символом звірств російської армії.

Ставлення до таких турів неоднозначне. Дехто погоджується, що це можливість показати світу справжнє обличчя росіян. До того ж туроператори передають частину виторгу для підтримки Сил оборони.

З іншої сторони, деякі вважають аморальним заробляти гроші на трагедії людей. Деякі українці втратили все, а тепер на їхніх стражданнях роблять бізнес.

Скільки коштує подорож

В рамках турів зазвичай пропонують відвідати три міста Київщини, які були в окупації. Це Буча, Ірпінь та Гостомель.

Вартість туру залежить від кількості часу, проведеного в колись окупованих містах. The Times наводить два варіанти:

шестигодинний тур ― 130 фунтів стерлінгів (приблизно 6800 грн);

тур на тиждень ― 3000 фунтів (156 тисяч гривень).

Для довідки: Буча була окупована з 27 лютого до 31 березня 2022 року. Коли її звільнили, то побачили звірства росіян: сотні закатованих українців, обкрадені будинки та зруйновану інфраструктуру.

У ці міста найчастіше їдуть туристи

Раніше звільнили Ірпінь. Бій за місто розпочався 27 лютого. Остаточно звільнили Ірпінь від загарбників 28 березня 2022 року.

Бій за аеропорт у Гостомелі почався в перший день повномасштабного вторгнення. Росіянам вдалось захопити місто тільки 5 березня. ЗСУ звільнили Гостомель 1 квітня 2022 року.

Нагадаємо, що росіяни наживаються на трагедії у Бучі. Вони створили бренд спортивного харчування з цинічним слоганом.