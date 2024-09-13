Війна може бути нескінченною за планом Байдена: ЗМІ дізнались про стратегію США щодо України

У Білому домі знизили очікування щодо спроможностей Києва

Президент США Джо Байден має на меті максимально поліпшити становище України на фронті. Він планує зробити це до закінчення терміну своїх повноважень у січні 2025 року.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США. Газета зазначає, що в Білому домі обговорюють, як найкраще допомогти Києву впродовж наступних чотирьох місяців.

"Ми продовжуватимемо надавати Україні обладнання, необхідне для того, щоб відтіснити росіян, стабілізувати лінію фронту, розвинути важелі тиску та покращити їх переговорні позиції", — сказав представник адміністрації Байдена.

Своєю чергою найближчі помічники президента США не мають ілюзій, що Україна зможе виграти війну до 20 січня, коли в Білому домі з'явиться новий президент. Вони знизили очікування щодо того, чого Київ може досягти у найближчі чотири місяці.

Водночас вони не підштовхують Україну до проведення мирних переговорів. За словами джерела в Білому домі, це пов'язано з тим, що Росія не готова вести змістовні переговори, які б призвели до результату, прийнятного для України.

Видання наголошує, що за такого підходу керівництва США "конфлікт здається нескінченним". WSJ зазначає, що війна в Україні "несе ризики ескалації за участю ядерної Росії".

"Стратегія адміністрації Байдена жахливо схожа на рецепт ще однієї нескінченної війни, оскільки вона нездатна спрямувати достатньо зброї, щоб справити вирішальний вплив на полі бою, і в них немає чіткого уявлення про те, якою має бути кінцева мета", — заявила старший науковий співробітник Atlantic Council Рейчел Ріццо.

Офіційні особи США також занепокоєні тим, що послаблення обмежень на постачання озброєнь може виявитися короткостроковим засобом розв’язання набагато серйозніших проблем, з якими Україна стикається на полі бою. Видання зазначає, що це може закінчитись підтримкою війни на виснаження, яка вже перетворилася на дорогу битву.

Нагадаємо, за даними Le Monde, думка українських союзників щодо того, чи дозволяти завдавати ударів глибині Росії, розділилися. Поки що Україні не дозволяють навіть запускати ракети по усіх російських цілях на окупованих територіях.