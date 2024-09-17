Президент Бразилії "образився" на критику від Зеленського і зробив гучну заяву

Політик заговорив про "нейтралітет"

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що у війні РФ проти України він "не може зайняти жодну зі сторін". Не зважаючи на те, що росіяни щодня завдають ударів по наших містах, політик зайняв нейтральну позицію.

При цьому він наголосив, що Бразилія "хоче миру і засуджує російське вторгнення". Про це повідомляє видання Correio Braziliense.

Лула да Сілва заявив, що Бразилія не хоче брати участь у війні РФ та України, а тому не займатиме чийсь бік. При цьому політик наголосив, що він різко засуджує російське вторгнення та закликає до миру.

За його словами, учасники конфлікту, які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були налагодити з нею контакт ще до того, як почалася війна.

"Ось чому для Бразилії важливо не брати участі у війні України та Росії. Ось чому для Бразилії важливо сказати, що ми хочемо миру, ми не хочемо війни. Ті, хто хоче поговорити з нами зараз, могли б поговорити з нами до початку війни", — заявив Лула да Сілва.

Цю заяву політик зробив після того, як Володимир Зеленський розкритикував мирний план Бразилії та Китаю щодо завершення війни в Україні. За словами українського президента, він хотів побачити в діях свого бразильського колеги "розуміння, що відбувається, а не просто політичне примирення".

Зеленський також вважає, що китайсько-бразильська пропозиція щодо врегулювання війни в Україні є деструктивною політичною заявою, за якою не консультувалися з Києвом.

За його словами, він пропонував бразильському президентові та китайській стороні працювати над мирним планом разом. Однак він вважає, що свій план Бразилія узгодила із Росією.

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії – що відомо

Нагадаємо, що 23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між РФ та Україною, виступаючи за політичні переговори щодо досягнення миру, передавало CNN Brasil. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

Китай та Бразилія у своєму плані пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "ненагнітання ситуації будь-якою стороною".

Пізніше МЗС Китаю заявило, що його спільний з Бразилією план схвально оцінили понад 110 країн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ердоган зробив несподівану заяву, заговоривши про деокупацію Криму. Він зазначив, що анексія Криму, проти якої виступала Туреччина з першого дня, ще більше посилила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.