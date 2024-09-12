Повістка залишена у дверях: чи можна її проігнорувати, пояснили юристи

Це стосується повісток у поштових скриньках та інших місцях

Під час воєнного стану в Україні чоловіки можуть отримати повістку будь-де: вдома, на вулиці, в закладах тощо. Процес оформлення повісток ретельно регламентований законодавством.

Однак часто виникають ситуації, коли повістка військовозобов'язаним особам залишається у дверях їхніх домівок. Юристи Безоплатної правової допомоги пояснюють, чи має така повістка юридичну силу та чи зобов'язує людину з'явитися до військкомату.

На сьогодні законодавство України не встановлює конкретного місця, де не можна вручати повістки. Проте, щоб повістка вважалася належно врученою, вона повинна бути передана особисто в руки адресату, який має поставити підпис про її отримання. Якщо ж повістка просто залишена у дверях, то вона не має юридичної сили.

Юристи підкреслюють: залишена повістка у дверях, поштовій скриньці або іншому місці без особистого підпису військовозобов’язаного вважається недійсною. Це ж стосується і ситуацій, коли про отримання повістки підписуються інші особи — батьки, дружина, сусіди. У такому випадку вона також не має правових наслідків для військовозобов'язаного.

Хто має право вручати повістки

Згідно з правилами мобілізації, вручати повістки можуть:

представники ТЦК та СП в межах своєї адміністративної території;

органи місцевих адміністрацій;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних рад;

керівники підприємств, установ та організацій.

Що робити, якщо повістку залишили у дверях

Якщо повістку залишили у дверях без вашого підпису, ви маєте право не з'являтися до ТЦК, оскільки така повістка вважається неврученою. Закон України вимагає, щоб військовозобов’язана особа отримала повістку особисто і підписала її. Лише з цього моменту починається відлік терміну, в який особа має з’явитися до ТЦК.

Юристи наголошують: вручення повістки під час воєнного стану не регламентується окремим нормативно-правовим актом, однак діє постанова Кабміну, що регулює підготовку та проведення призову на строкову службу та за контрактом.

Раніше "Телеграф" писав, які дані має містити повістка. Обов’язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою.