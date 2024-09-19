Чи можуть ТЦК забрати водійське посвідчення: є одна умова

На військові потреби можуть вилучити авто

В Україні чоловіків можуть тимчасово позбавити водійського посвідчення за ухилення від мобілізації або порушення військового обліку. Проте це рішення приймає виключно суд , а не територіальний центр комплектування.

Про це пояснюють у пресцентрі Міністерства оборони. У відомстві зазначають, що у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаними, ТЦК та СП можуть подавати позов до суду щодо тимчасового обмеження їхнього права керування авто.

Лише після судового рішення це обмеження може бути введене в дію.

Рішення суду виконується негайно, а відновлення права на керування транспортом може здійснювати виконавча служба після виконання військовозобов'язаним своїх обов'язків.

Крім того, Міноборони нагадує, що під час воєнного стану держава може "мобілізувати" автомобілі для військових потреб, але якщо це єдиний транспортний засіб у власності громадянина, він не підлягає вилученню.

Нагадуємо, що вилучення транспортних засобів може торкнутися різних власників, зокрема:

центральних та місцевих органів виконавчої влади;

інших держорганах;

органах місцевого самоврядування;

підприємств, установ та організацій;

громадян, власників транспортних засобів.

Вилучене авто має деякі обмеження щодо його використання:

заборонено відправляти транспортні засоби за межі України та в інші області, за винятком випадків, коли транспорт переміщується до іншого регіону на строк не більше одного місяця і після повідомлення ТЦК про його місце перебування;

заборонено передавати транспорт у власність іншим юридичним особам або громадянам;

заборонено надавати транспорт в оренду або використовувати його як предмет застави для виконання зобов'язань за кредитними договорами.

Якщо авто було "мобілізовано", громадяни України мають право на компенсацію за шкоду, завдану транспорту під час його залучення для потреб ЗСУ. Після завершення мобілізації та повернення транспортного засобу власнику потрібно звернутися до ТЦК за місцем його залучення з відповідною заявою.

Раніше "Телеграф" писав, що у деяких випадках штраф від ТЦК можна оскаржити. Юрист розповів, наскільки це реально.