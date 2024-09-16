ТЦК забирає паспорт чи водійське посвідчення: що робити в такому випадку

Якщо поліція не допомогла, потрібно звертатися до суду

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час перевірок мають право вилучати у військовозобов'язаних лише певні документи, пов'язані з військовим обліком. Однак, вони не мають права забирати паспорт, водійське посвідчення, банківські картки або будь-які інші документи.

Адвокат Дмитро Франчук розповів для РБК-Україна, як діяти у випадку незаконного вилучення документів. За його словами, ТЦК мають право вилучити виключно військово-облікові документи , такі як:

військовий квиток;

приписне свідоцтво;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

інші документи, що підтверджують придатність до військової служби.

Юрист пропонує чіткий алгоритм дій у разі порушення прав. Перш за все, варто запитати підстави вилучення документів та вимагати показати правовий акт або наказ, на який спирається представник ТЦК . Це допоможе з'ясувати, чи не перевищують посадовці свої повноваження.

Якщо підстави виявляються сумнівними, рекомендується записати розмову чи зняти відео. Це стане важливим доказом у разі судового розгляду. Крім того, у разі незаконного вилучення документів необхідно негайно звернутися до поліції із заявою, яка має бути зареєстрована відповідно до законодавства.

У випадку бездіяльності правоохоронних органів адвокат радить подавати скарги до прокуратури або суду . Правозахисні організації також можуть надати юридичну допомогу та сприяти захисту ваших прав.

Адвокат наголошує, що ТЦК або інші установи не мають права порушувати законні права громадян, і будь-які дії мають відповідати законодавству.

Нагадуємо, військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи, які можуть перевіряти представники ТЦК або поліції. Якщо в чоловіка під час перевірки не буде паперового варіанту документів, то можна показати електронну версію, яка має юридичну силу.

Варто зазначити, що під час перевірки військово-облікового документа, відповідні органи можуть попросити пред'явити документ, що посвідчує особу.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам за незаконний перетин кордону під час війни. Незаконний виїзд з країни нерідко вважається ухиленням від мобілізації.