ТЦК забирає паспорт чи водійське посвідчення: що робити в такому випадку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Якщо поліція не допомогла, потрібно звертатися до суду
Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час перевірок мають право вилучати у військовозобов'язаних лише певні документи, пов'язані з військовим обліком. Однак, вони не мають права забирати паспорт, водійське посвідчення, банківські картки або будь-які інші документи.
Адвокат Дмитро Франчук розповів для РБК-Україна, як діяти у випадку незаконного вилучення документів. За його словами, ТЦК мають право вилучити виключно військово-облікові документи, такі як:
- військовий квиток;
- приписне свідоцтво;
- тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
- інші документи, що підтверджують придатність до військової служби.
Юрист пропонує чіткий алгоритм дій у разі порушення прав. Перш за все, варто запитати підстави вилучення документів та вимагати показати правовий акт або наказ, на який спирається представник ТЦК. Це допоможе з'ясувати, чи не перевищують посадовці свої повноваження.
Якщо підстави виявляються сумнівними, рекомендується записати розмову чи зняти відео. Це стане важливим доказом у разі судового розгляду. Крім того, у разі незаконного вилучення документів необхідно негайно звернутися до поліції із заявою, яка має бути зареєстрована відповідно до законодавства.
У випадку бездіяльності правоохоронних органів адвокат радить подавати скарги до прокуратури або суду. Правозахисні організації також можуть надати юридичну допомогу та сприяти захисту ваших прав.
Адвокат наголошує, що ТЦК або інші установи не мають права порушувати законні права громадян, і будь-які дії мають відповідати законодавству.
Нагадуємо, військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи, які можуть перевіряти представники ТЦК або поліції. Якщо в чоловіка під час перевірки не буде паперового варіанту документів, то можна показати електронну версію, яка має юридичну силу.
Варто зазначити, що під час перевірки військово-облікового документа, відповідні органи можуть попросити пред'явити документ, що посвідчує особу.
Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам за незаконний перетин кордону під час війни. Незаконний виїзд з країни нерідко вважається ухиленням від мобілізації.