Укр

Можно ли снимать или фотографировать сотрудников ТЦК

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Сотрудники военкомата
Сотрудники военкомата. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юрист рассказал, что предусмотрено законом

Во время военного положения представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут проверять документы мужчин в общественных местах и вручать повестки. Однако у них нет полномочий принудительно доставлять мужчин в ТЦК.

Такое право принадлежит только полиции и при наличии законных оснований, рассказывает адвокат Роман Симутин. Специалист разъяснил, что действия ТЦК и СП можно фиксировать на камеру, поскольку это является важным доказательством в случае незаконных действий.

"Для чего я в очередной раз это подчеркиваю? Потому что задержание и доставка в ТЦК без определенных законом оснований может быть предметом обжалования в суде", — отмечает Симутин.

По его словам, фото или видео могут быть использованы в качестве доказательства в суде, а закон не запрещает снимать сотрудников ТЦК или полиции в общественных местах.

"Более того, действующее законодательство определяет фото- и видеосъемку как надлежащие доказательства по делу и позволяет осуществлять фото- и видеосъемку события", — подчеркнул эксперт.

Однако важно соблюдать условия. Снимать можно, если:

  • рядом нет дислокаций и перемещений военных;
  • нет военных и режимных объектов, которые могут попасть в камеру.

"В законах нет запрета на съем сотрудников ТЦК или полицейского. А на фразу: "Я запрещаю меня снимать" лучше спросите, чем это запрещено", — рассказывает юрист.

Симутин заверил, что "они ответы не дадут, потому что нет такого закона или постановления". Согласно статье 307 Гражданского кодекса, в общественных местах разрешено снимать должностных лиц без их согласия.

Адвокат добавил, что согласно выводам Конституционного Суда Украины, на работников ТЦК и полиции, как и на должностных лиц органов государственной власти, не распространяется запрет на фиксацию физических лиц на фото- и видеоносителях без их согласия.

Ранее "Телеграф" писал, может ли полиция задерживать мужчин, которые не обновили данные. За необновление информации не предусмотрена принудительная мобилизация.

Теги:
#Мобилизация #Відео #ТЦК