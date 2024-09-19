Бюджетний відпочинок у мальовничому місті: місця, які ви повинні відвідати у Тернополі

Тернопіль — ідеальне місто для бюджетного відпочинку

Тернопіль — одне з наймальовничіших міст на заході України, особливо восени, коли його парки та набережні вкриваються золотистим листям. Це невелике, але дуже затишне місто, ідеальне для неспішного відпочинку, культурних прогулянок та занурення в місцеву атмосферу. А раніше ми розповідали про відпочинок у Чернівцях.

"Телеграф" розповість, де відпочити у Тернополі, які місця ви повинні відвідати. Також ми з’ясували, скільки вартуватиме житло у цьому мальовничому місті.

Куди сходити в Тернополі

Тернопільський став та набережна

Однією з найвизначніших пам'яток Тернополя є Тернопільський став — велике озеро, що знаходиться в центрі міста. Восени набережна стає особливо затишною і мальовничою, тому прогулянка вздовж неї — чудовий спосіб розслабитися та насолодитися красою природи.

Прогулянки на теплоході: Одна з найулюбленіших розваг серед туристів і місцевих жителів — прогулянки на теплоході по ставу. Це дозволяє насолодитися чудовими краєвидами Тернополя.

Старий замок

Тернопільський замок — історична перлина міста, побудована в середині XVI століття. Він знаходиться на березі ставу і є свідком багатьох історичних подій. Осінні прогулянки навколо замку особливо чарівні завдяки красі осінніх пейзажів. Підземелля замку досі нерозвідані та міфічні.

Парк імені Тараса Шевченка

Цей парк — ідеальне місце для осінніх прогулянок. Тут ви знайдете тихі алеї, зручні лавочки і мальовничі краєвиди на став. Восени парк стає яскравим завдяки листопаду, а прохолодне повітря додає відчуття спокою.

Фото: wikipedia

Вулиця Валова

Вулиця Валова — пішохідна зона, одна з найкрасивіших і найстаріших у Тернополі. Її архітектура та затишна атмосфера роблять прогулянки тут особливо приємними, а невеликі кафе пропонують зігріваючі напої, щоб насолоджуватися осіннім затишком.

Домініканський костел

Домініканський костел — велична споруда в стилі бароко, побудована в XVIII столітті. Це один із найбільших і найкрасивіших храмів Тернополя. Особливо красиво він виглядає восени на фоні золотого листя. Ви можете відвідати костел як для огляду архітектури, так і для внутрішньої тиші та спокою.

Де зупинитися у Тернополі

Все залежить від того, на які умови ви очікуєте. Є бюджетні варіанти оренди квартир подобово, також є більш вишукані апартаменти в самому серці міста. Ціни стартують від 450 грн\доба. Якщо бажаєте зупинитися в хостелі, за добу з однієї людини можете заплатити від 220 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, де дешево відпочити у Карпатах цієї осені. Ми з’ясували, скільки там коштуватиме житло і які умови пропонують гостям.