Розпал оксамитового сезону: скільки коштує відпочити у Одесі у вересні, ціни кусаються (фото)

Осінь не сильно збила ціни

Прихід осені, окрім очікуваного похолодання, мав би принести і значні зміни цін на пляжний відпочинок в Одесі. Проте вартість не сильно знизилась, адже деякі бази відпочинку навіть в жовтні коштують від 5 000 грн за ніч.

"Телеграф" проаналізував вартість оренди житла та цін в готелях Одеси на осінь. Зауважимо, що інформацію подано станом на 1 вересня.

Скільки коштує відпочити в Одесі восени?

Найдорожчим готелем цілком можна вважати "M1 Club" тут в перший тиждень вересня одна ніч коштує від 9,6 тисячі грн у будні, окрім п'ятниці та суботи — по 13 тисяч. Далі, як видно на фото ціни поступово знижуються, проте навіть у жовтні, коли погода не дозволить купатися та засмагати на пляжі, ніч в готелі коштуватиме від 5 тисяч грн.

Тобто, якщо їхати відпочивати на 3 дні у вересні на готель треба витратити приблизно 30 тисяч грн, а у жовтні від 16 тисяч.

У відомому готелі "Немо" ціни трохи нижче. Так, одномісний номер за одну ніч коштує від 8,6 тисячі грн у будні, а з п'ятниці по суботу вартість — від 9 тисяч грн. В цю вартість включено сніданок у форматі шведській стіл. Проте в готель не можна заселитись з хатніми тваринами.

Ще однією популярною базою відпочинку серед українців є "Аркадія". В Club House Arkadia Beach з вересня номер коштує в середньому від 4,2 тисячі грн. При цьому градація цін у будні та вихідні є лише в перший місяць осені, далі з жовтня будь-який день коштує від 4,8 тисячі.

У вартість включено сніданок. До слова, з хатніми тваринами в "Аркадію" заселитись можна без додаткових доплат, але за попередження та узгодження з адміністрацією.

Окрім баз відпочинку за 5 тисяч за добу в Одесі на сайтах з пошуку оренди є оголошення і за 800 грн за добу. Проте тут різниця в тому, що у готелях з більш доступною ціною може не бути басейнів чи сніданків, як це пропонують вищевказані бази відпочинку. До того ж на базах є певні розважальні програми: дискотеки, спа-процедури тощо.

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