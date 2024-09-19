Бюджетный отдых в живописном городе: места, которые вы должны посетить в Тернополе

Тернополь — идеальный город для бюджетного отдыха

Тернополь — один из самых живописных городов на западе Украины, особенно осенью, когда его парки и набережные покрываются золотистыми листьями. Это небольшой, но очень уютный город, идеальный для неспешного отдыха, культурных прогулок и погружения в местную атмосферу. А раньше мы рассказывали об отдыхе в Черновцах.

"Телеграф" расскажет, где отдохнуть в Тернополе, какие места вы должны посетить. Также мы выяснили, сколько будет стоить жилье в этом живописном городе.

Куда сходить в Тернополе

Тернопольский пруд и набережная

Одной из достопримечательностей Тернополя является Тернопольский пруд — большое озеро, которое находится в центре города. Осенью набережная становится особенно уютной и живописной, поэтому прогулка вдоль нее – отличный способ расслабиться и насладиться красотой природы.

Прогулки на теплоходе: Одно из самых любимых развлечений среди туристов и местных жителей – прогулки на теплоходе по пруду. Это позволяет насладиться великолепными видами Тернополя.

Старый замок

Тернопольский замок – историческая жемчужина города, построенная в середине XVI века. Он находится на берегу пруда и является свидетелем многих исторических событий. Осенние прогулки вокруг замка особенно очаровательны благодаря красоте осенних пейзажей. Подземелья замка до сих пор неразведаны и мифические.

Парк имени Тараса Шевченко

Этот парк – идеальное место для осенних прогулок. Здесь вы найдете тихие аллеи, удобные лавочки и живописные виды на пруд. Осенью парк становится ярким благодаря ноябрю, а прохладный воздух придает чувство покоя.

Фото: wikipedia

Улица Валовая

Улица Валовая – пешеходная зона, одна из самых красивых и старейших в Тернополе. Ее архитектура и уютная атмосфера делают прогулки особенно приятными, а небольшие кафе предлагают согревающие напитки, чтобы наслаждаться осенним уютом.

Доминиканский костёл

Доминиканский костел – величественное сооружение в стиле барокко, построенное в XVIII веке. Это один из самых больших и красивых храмов Тернополя. Особенно красиво он смотрится осенью на фоне золотых листьев. Вы можете посетить костел как для обзора архитектуры, так и для внутренней тишины и покоя.

Где остановиться в Тернополе

Все зависит от того, какие условия вы ожидаете. Есть бюджетные варианты аренды квартир посуточно, а также более изысканные апартаменты в самом сердце города. Цены стартуют от 450 грн/сутки. Если хотите остановиться в хостеле, за сутки с одного человека можете заплатить от 220 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где дешево отдохнуть в Карпатах этой осенью. Мы выяснили, сколько там обойдется жилье и какие условия предлагают гостям.