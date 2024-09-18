Історичні віадуки, смачна кухня та мальовнича природа: де дешево відпочити у Карпатах цієї осені (фото)

У цьому селищі ви зможете відпочити та "перезавантажитися"

У Карпатах є безліч дивовижних місць, куди можна вирушити на відпочинок, щоб забути про звук повітряної тривоги та насолодитися чудовим краєвидом. Однією з локацій, яку слід включити до свого списку, є селище Ворохта, звідки відкриваються десятки найпопулярніших маршрутів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, які пам’ятки ховаються у цьому карпатському куточку. Ми з’ясували, скільки там коштуватиме житло і які умови пропонують гостям.

Відпочинок у Ворохті у 2024 році

Тим, хто втомився від міської метушні й хоче насолодитися мальовничими краєвидами, обов’язково слід восени відвідати селище Ворохта. Його "візитною карткою" є історичні віадуки, які були збудовані ще за Австро-Угорщини. Їхня довжина становить 100 і 130 метрів.

Віадук у Ворохті

Також туристи можуть відвідати найстарішу святиню Ворохти – Дерев’яну церкву Різдва Богородиці, яка стала взірцем гуцульської архітектури. Історія цього маленького храму сягає корінням у XVII століття. А неподалік церкви знаходиться і Богослужбова каплиця, яка пережила два зноси.

Дерев’яну церкву у Ворохті

Крім визначних пам’яток, у Ворохті можна насолодитися смачною кухнею. Тут є безліч затишних кафе, а також традиційні колиби, які пропонують страви української та гуцульської кухні, домашні настоянки та десерти.

Ціни на відпочинок у Ворохті у 2024 році

На сайті OLX можна знайти велику кількість оголошень, в яких туристам пропонують зняти кімнату, будиночок або готель. Тут є пропозиції на будь-який гаманець. Гостям пропонують різні зручності, гарний краєвид на гори, мангал, паркування для машин та ціну 250-300 гривень на добу (з однієї людини).

Ціни на проживання у селищі Ворохта у 2024 році

З Києва до Ворохти можна дістатися автобусом, згідно з інформацією сайту Busfor, проїзд в один бік коштуватиме 950-120 гривень, залежно від перевізника. Поїздом подорожувати дешевше, наприклад, проїзд у плацкарті коштуватиме 271 гривню, а в купе — 371 гривню.

Скільки коштує проїзд Київ-Ворохта

"Телеграф" писав раніше, скільки цієї осені обійдеться відпочинок у Лумшорах на Закарпатті. Тут гостям пропонують поніжитися в лікувальних чанах та насолодитися природою.