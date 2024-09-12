Землі віддати Росії та ніякого НАТО: Венс розповів про своє бачення миру між Україною та РФ (відео)

Політик відкрито пропонує віддати РФ частину українських територій

Кандидат у віце-президенти США Джей Ді Венс, який належить до табору республіканців та є соратником Дональда Трампа, неодноразово критикував виділення фінансової та військової допомоги для України. Він заявив, що мир між Україною та РФ, швидше за все, виглядатиме, як нинішня лінія розмежування на фронті.

Також він торкнувся теми корупції в нашій країні і заявив, що країни Євросоюзу мають профінансувати відновлення України. Своїми думками Венс поділився із журналістами.

Кандидат у віце-президенти США Ді Венс заявив, що Росія, Україна та Європа хочуть якнайшвидшого завершення війни. А отже, на його думку, потрібне "мирне врегулювання", яке виглядатиме приблизно як нинішня лінія розмежування на фронті.

"Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову. Україна зберігає свій незалежний суверенітет. Росія отримує від України гарантію нейтралітету, вона не вступає до НАТО, вона не вступає до жодних союзницьких інститутів. Я думаю, що зрештою, саме так це і виглядає", — зазначив Венс.

Кандидат у віце-президенти США також наголосив, що росіянам не слід було вторгатися в Україну, але в українців "теж багато проблем з корупцією". Політик не оминув і теми заробітку на війні. Він заявив, що деякі люди збираються "добре розбагатіти на цій війні".

"Я думаю, що деякі люди мають намір розбагатіти на цій війні. Це Black Rock і деякі з цих великих фінансових інститутів, які говорять про витрати сотень мільярдів доларів на відновлення України. Ми знаємо, що ціни на акції оборонних підрядників злетіли після початку війни в Україні. Це складна суміш", — додав політик.

Нагадаємо, Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм кандидатом на посаду віце-президента США. На думку кандидата в президенти, Венс під час передвиборчої кампанії "приділить пильну увагу американським робітникам та фермерам".

Варто зазначити, що Ді Венс є противником допомоги Україні. Сенатор вважає, що на користь Америки, щоб Київ відмовився від територій, захоплених Росією. Венс закликав Україну відмовитися від планів вийти на кордони 1991 року і ухвалити виключно оборонну стратегію, щоб "перестати стікати кров’ю та виграти час для початку переговорів". Він також говорив, що виділена допомога США не допоможе нашій країні перемогти у війні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні песимістично відреагували на перспективу, що Венс може стати віце-президентом США. Експерти, блогери та журналісти сходяться на думці, що це вкрай негативно для України.