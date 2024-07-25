Зростання тарифів "Київстар", Vodafone та lifecell: наслідки запровадження 5% військового збору

Один з операторів вже підіймає тарифи з 1 серпня

Подорожчання тарифів операторів мобільного зв'язку "Київстар", Vodafone та lifecell не оминути вже цього року. Сприятиме цьому запровадження військового збору урядом у 5% для операторів.

Про це пише Forbes. Рекордний ріст цього податку може потенційно поповнити держбюджет на 3,3 млрд грн.

Водночас оператор мобільного зв'язку "Київстар" зауважив, що військовий збір — лише один із 15 різних податків і зборів, які сплачує індустрія до державного бюджету.

"Очевидно, що зростання податкового навантаження матиме фінансовий вплив на операторів, що, зі свого боку, обмежить фінансовий ресурс для інвестицій, відновлення мережі, забезпечення її резервним живленням та інших аспектів діяльності", — відповів "Київстар" на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Також оператор мобільного зв'язку нагадав, що 1 липня податкове навантаження на компанії збільшилось на 700 млн грн, адже набув чинності закон зі сплати специфічного податку — ренти за частоти.

"І це без урахування майже 350 млн грн за рік додаткової ренти від ліцензій на радіочастотний спектр, які оцінюють у 2,8 млрд грн і аукціон із реалізації яких має відбутися цієї осені. Тобто держава вдруге за два місяці пропонує підвищити (запровадити) специфічні податки для однієї галузі", — наголошують у пресслужбі.

На думку "Київстару", держава бачить у мобільних операторах "безвідмовних донорів" — компанії, з яких можна легко та прогнозовано зібрати додаткові податки в будь-який момент.

"Однак у результаті страждає абонент, оскільки такі збори відображаються в цінах на послуги", — додали у компанії.

Водночас, за даними Forbes, за 2023 рік "Київстар" отримав 33,5 млрд грн доходу, Vodafone – 21,6 млрд грн. А от оператор lifecell не розголошує цю цифру, проте, на думку аналітиків, вона може становити 10 млрд грн.

Оператор мобільного зв'язку Vodafone вже анонсував підвищення тарифів та пакетів з 1 серпня, ціна деяких позицій зросте аж на 50 грн.

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