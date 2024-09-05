"Точно буде блекаут": названа найбільша загроза для української енергосистеми

Більшість українців можуть залишитися без світла

У разі виведення з ладу в результаті обстрілу хоча б однієї високовольтної підстанції при мінусовій температурі повітря, в Україні станеться блекаут. У такому разі більша частина країни залишиться без електрики.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, зараз є велика ахіллесова п’ята в українських енергетичних об’єктах, тому що "Енергоатом" і Міненерго, на жаль, зовсім нічого не зробили для захисту так званих відкритих розподільчих пристроїв, а по суті — високовольтних підстанцій, які відповідають на території атомних станцій за видачу електроенергії.

"І, на жаль, зараз можна спостерігати на московитських телеканалах обговорення того, що треба наносити туди удар, бо вони не захищені і це найбільш ефективний варіант, яким чином можна українську систему фактично відключити. Якщо нам виб’ють хоча б одну станцію в мороз або дві станції навіть за поточної погоди, то ми точно в блекауті. Без варіантів. У нас може тоді бути більша частина країни без електрики", — підкреслив експерт.

За словами Харченка, такий сценарій дуже небезпечний. Він зазначив, що причини, чому цей захист непобудований, абсолютно незрозумілі.

"Для високовольтних підстанцій і обладнання "Укренерго" були побудовані (або деякі ще в процесі) більш ніж 60 об’єктів захисту. Вони вже під час останньої атаки 26 серпня значною мірою спрацювали. І якби їх не було, то після цієї атаки ми б не 10 днів приводили мережі до ладу, а півтора місяця", — заявив Харченко.

Він розповів, що у "Енергоатома" не побудовано жодного захисту. За його словами, "Укргідроенерго" будує такі об’єкти, як і "Укренерго". Експерт наголосив, наразі це найбільша небезпека для української енергосистеми з точки зору постачання електрики споживачам.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук прогнозує, що в Україні на зимовий період існує два сценарії відключень світла – оптимістичний та песимістичний. За першим з них відключення світла триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин на добу.