Фінансування ЗСУ, пенсії та захист бізнесу: що передбачає План стійкості для економіки України

Ще запланований додаток, який затверджуватимуть із бізнесом

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив У Верховній Раді "План внутрішньої стійкості". Він містить 10 пунктів, четвертий з них має назву "Гроші" та стосується економічної стійкості України.

Президент заявив, що на рік вперед немає загрози нестачі фінансування для Сил оборони України. Крім того, пенсії та зарплати українцям виплачуватимуться. На березень 2025 року заплановано індексацію пенсій на рівень інфляції.

"Ми змогли гарантувати на цей рік і наступний повне фінансове забезпечення. Ризиків для сил оборони і безпеки України через фінансування немає. В цьому році і в наступному, незалежно від політичної турбулентності в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені, згідно з законом. Ми маємо на це гроші", — сказав Зеленський.

В 2025 році планується розширити державні програми підтримки бізнесу та споживачів. Крім того, буде також відновлено програму "єПідтримка".

За словами Зеленського, до пункту плану "Гроші" буде додаток, який затверджуватимуть із бізнесом. В цілому він полягатиме на тому, що все, що можемо виробляти в Україні, має закуповуватись в Україні. Пропонується реформувати державні закупівлі таким чином, щоб зміцнювати українського виробника.

Також президент говорив про детінізацію та дерегуляцію. План містить питання безпеки ведення бізнесу та зниження тиску від всіх державних інституцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, які зміни будуть у мобілізації в Україні за Планом стійкості Зеленського. Також ми писали, що в ньому сказано про переговори з Росією.