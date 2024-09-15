Потрібні не лише документи: хто з українців може отримати відстрочку у вересні, відповідь ТЦК

Оформити відстрочку потрібно належним чином

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку від призову.

У певних випадках, наявність права на відстрочку та документів, що підтверджують це, ще не означає, що особа її отримала. Про це розповів помічник начальника з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда.

За його словами, громадяни, які належним чином не оформили відстрочку від призову, підлягають мобілізації на загальних підставах. Грунда наголосив, що для того, аби отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен зробити наступне:

зібрати документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію в ТЦК;

отримати рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

Він також зазначив, що відстрочка від призову на строкову службу надається за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти чи набуття наукового ступеня, а також продовження професійної діяльності. Крім того, не мобілізовують до армії заброньованих, звільнених з полону та осіб, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

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