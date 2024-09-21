Чи правда Україна втратила вже 80 тисяч військових? Зеленський дав чітку відповідь

Глава України висловився однозначно

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію The Wall Street Journal, який написав, що на війні нібито загинуло 80 тисяч українських військових. За його словами, реальна цифра значно менша.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, яка була опублікована. Суттєво", — сказав він на зустрічі з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

Нагадаємо, 17 вересня американське видання The Wall Street Journal написало, що кількість убитих та поранених українців та росіян, які беруть участь у війні, нібито становить близько 1 мільйона людей. За даними журналістів, у ході воєнних дій нібито загинуло 80 тисяч українських військовослужбовців та 200 тисяч — російських.

WSJ додає, що ці дані залишаються конфіденційними та можуть бути неповними через складність підрахунку в умовах активних бойових дій. Щодо жертв серед цивільного населення, сказано у статті, то лише під час захоплення росіянами Маріуполя загинуло понад 8 тисяч мирних жителів. Однак точну кількість встановити складно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський озвучив втрати Росії у Курській області. За 1 місяць операції РФ втратила 6 тисяч солдатів убитих і поранених на місяць.