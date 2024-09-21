Когда в этом году у украинских школьников будут каникулы

Актуальная информация для учащихся и их родителей

В текущем учебном году украинские школьники четыре раза будут уходить на каникулы — осенью, зимой, весной и летом. При этом педсоветы учебных заведений имеют право самостоятельно регулировать количество и продолжительность каникул.

В целом на сроки влияет обстановка с безопасностью, новая образовательная реформа, наличие в школе автономного отопления и отключения света. На данный момент утвержден лишь ориентировочный график, заявил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Педсоветы учебных заведений могут самостоятельно решать, сколько дней в неделю будут учиться дети. Кроме этого, каждая школа в индивидуальном порядке "устанавливает" продолжительность и структуру года, а также утверждает график каникул.

Сташкив подчеркнул, что после зимы будет происходить корректировки и даты школьных каникул вновь пересмотрят.

Учитывая возможные блэкауты учебные заведения могут корректировать все решения — и по каникулам, и по началу уроков в зависимости от того, имеют или не имеют они генераторы и есть ли у них системы автономного отопления.

Ориентировочный график школьных каникул в 2024-2025 учебном году

Осенние каникулы начнутся с 28 октября и продлятся до 3 ноября 2024 года. С учетом двух выходных дней, предшествующих началу осенних каникул, у детей будет 9 дней на отдых.

Зимние каникулы статруют 30 декабря 2024 года и продлятся до 10 января 2025 года включительно.

Весенние каникулы начнутся 24 марта и продлятся до 30 марта 2025 года. С учетом двух выходных дней, предшествующих началу каникул, у детей будет 9 дней на отдых.

Летние каникулы продлятся 30 мая до 31 августа 2025 года. Дети смогут полноценно отдыхать три месяца.

Стоит отметить, что согласно данным МОН, сейчас дистанционно обучаются 600 тысяч школьников в Украине и еще более 390 тысяч — за рубежом. Но в целом в МОН настроены как можно больше учеников вывести на очную систему образования — под это запустили стратегию "Школа офлайн".

Напомним, в Киеве с 1 сентября проезд в общественном транспорте стал бесплатным для всех школьников. Для этого необходимо валидировать свой ученический билет во время поездки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что школах Днепра разразился новый скандал из-за якобы старых и поломанных туалетов, которые власти города не планируют ремонтировать вроде бы до конца войны. В сети уже показали разбитые бочки над унитазами, отсутствие приватности и каких-либо удобств.