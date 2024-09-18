Біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить

У середу, 18 вересня, у львівських телеграм-каналах з'явилася інформація про нібито підготовку теракту у школах міста. Погрози поширював один з анонімних телеграм-каналів.

Про це спершу повідомив паблік "Львівич.Новини". Проте пізніше інформація розлетілась іншими телеграм каналами.

В анонімній групі поширили низку повідомлень, що у четвер, 19 вересня, нібито здійснять теракт у більшості шкіл Львова. Анонім публікував відео та фото зброї з вибухівками.

Натомість телеграм-канал "Львівич. Новини" пізніше повідомив, що знайшов докази того, що ймовірний терорист виконує завдання росіян.

"З вашою допомогою, мої друзі, дізнався, що адмін, який і викладав пости про вбивства часто постив у російських пабліках. Також сумнівним є й те, чи справжня зброя на відео та фото, які викладає терорист. Як на мене, це чергова ІПСО росіян, які хочуть зірвати навчальний процес дітей", — йдеться у повідомленні.

Користувачі мережі масово поскаржились на акаунт аноніма. Його було заблоковано, а канал став недоступним.

Що каже влада та правоохоронні органи

Міська рада дала офіційне пояснення по ситуації із ймовірною небезпекою у школах.

Мер міста Андрій Садовий також прокоментував повідомлення невідомого аноніма. Він заявив, що давати визначення всім подіям, які цього тижня відбуваються у Львові, мають правоохоронні органи.

"В анонімних телеграм-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози. Зрозуміло одне – це вже не вперше, коли через Телеграм нас намагаються залякати. Але розум має залишатися холодним. Не маємо піддаватись на провокації. Не забуваймо, що у нас війна і вона також інформаційна", — йдеться у повідомленні мера.

Він також додав, що правоохоронні органи сьогодні (18 вересня) здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста. Завтра вранці (19 вересня) біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні.

"Як тільки з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах", — підкреслив мер.

В Міністерстві внутрішніх справ також прокоментували цей інцидент. Там зазначили, що телеграм-канал, який поширював інформацію про теракти у Львові, заблоковано. На момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 2500 учасників.

"Відомо, що канал адмініструвався з території РФ. Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві. Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень", — йдеться у відомстві.

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