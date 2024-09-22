Торти, цукерки, вафлі здорожчають. Чого чекати від заборони пальмової олії в Україні

Попри можливість підвищення цін у війну, здоров’я лишається на часі

Верховна Рада ввела жорсткі обмеження на використання пальмової олії. Не можна буде використовувати таку олію у дитячому харчуванні, молочних продуктах, обмежили використання у кондитерських виробах. Порушників чекають штрафи на сотні тисяч гривень.

Пальмова олія вкрай популярна у кондитерській галузі завдяки своїй доступній ціні та терміну придатності. Тому "Телеграф" вирішив з’ясувати, як заборона позначиться на ціні солодощів.

З’ясувалося, що олію заборонили не повністю, а лише її шкідливе поєднання — гідрогенізовану олію (внаслідок цього виходить жир, насичений воднем). Та й зміни почнуть діяти майже через рік, тобто прямо зараз українці якогось ефекту не відчують.

Дешево і шкідливо. Де використовують олію

Ініціатор закону, нардеп Дмитро Соломчук зі "Слуги народу" пояснив"Телеграфу", що мова йде не просто про пальмову олію, а про гідрогенізовану олію та трансжири. Саме вони негативно впливають на людину.

Трансжир утворюється шляхом додавання водню до рослинної олії, що змушує олію ставати твердою при кімнатній температурі.

"Найбільше такої олії почали завозити, починаючи з 2015 року. Ці об'єми сягають зараз від 200 до 250 тисяч тонн на рік. Найбільше вони (шкідливі трансжири, — ред.) використовуються в солодощах, цукерках, вафлях, різних тортиках та молочних продуктах", — розповів Соломчук.

Нардеп пояснив, що олію обирають через дешевизну і через те, що можна з її допомогою збільшити термін придатності, спростити процес виробництва.

Проте цей поширений інгредієнт, що використовується від хліба до печива, за інформацією експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, підвищує ризик виникнення серцево-судинних та онкозахворювань, зокрема в дітей. Споживання трансжирів підвищує ризик смерті на 34%. Тому ВООЗ закликає країни та харчовий сектор виключити промислово вироблені трансжири з харчових продуктів.

Ціни зростуть, але…

Соломчук повідомив, що оцінював ризики здорожчання певних продуктів, проте вважає, що заборона має і плюси.

"Ціна в будь-якому випадку перший період може піднятися, але це буде мотивувати відкривати тваринницькі комплекси в Україні", — каже нардеп.

Депутати принесли тарілку трансжирів на голосування

Нардеп вважає, що обмеження трансжирів дасть поштовх розвитку сільського господарства України та розвитку тваринництва у селі. Адже пальмову олію імпортують з-за кордону.

"Ми якоюсь мірою сільськогосподарська країна і, мені здається, ці мільярди гривень, це десь 7-10 мільярдів гривень в рік маємо платити не малайзійським, індонезійським фермерам, а українським", — зазначив Соломчук.

Окрім того, ліки проти онкозахворювань набагато дорожчі, ніж шматок неякісного масла чи цукерки. Нардеп стверджує, що в Україні в останні десятиріччя видно збільшення серцевих захворювань та онкології серед дітей.

"Якийсь препарат при лікуванні онкології може коштувати від 100 тисяч гривень. І не зрозуміло, чи він допоможе. На 100 тисяч гривень людина може достатньо себе забезпечити молочними продуктами чи солодощами. Не на один рік. Враховуючи, що солодощів і молочних продуктів вживають найбільше діти, у них в цей час формуються всі органи. Це вбивство нашої нації", — каже нардеп.

Якщо порівнювати із законами в ЄС, то там регулювання ще більш строге. У скандинавських країнах діє повна заборона. Східноєвропейські країни, серед яких Польща, мають норму 0,2% цих жирів на 100 г жирів в продукті.

Українське морозиво. Що буде з ним

Виконавча директорка Асоціації українських виробників "Морозива і заморожених продуктів" Евеліна Бахур пояснила "Телеграфу", що не очікує суттєвих змін у виробництві морозива.

"По-перше, повна заборона використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій, пальмового стеарину розповсюджується на продукти дитячого харчування. Для всіх інших продуктів заборонено використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій, якщо вміст трансжирних кислот, які не є трансжирними кислотами, що природно містяться в жирах тваринного походження, в харчовому продукті, призначеному для кінцевого споживача, перевищує 2 грами на 100 грамів загальної кількості всіх жирів, що містяться в харчовому продукті", — розповіла Бахур.

При виробництві морозива з комбінованим складом сировини (ДСТУ 3735:2007) не використовуються гідрогенізовані рослинні жири та олії (пальмова олія).

Цей різновид рослинних жирів і олій може використовуватися при виробництві вафельних стаканів та кондитерської глазурі.

"Але більшість виробників морозива в Україні відповідально ставляться до безпечності і якості продукції, що поставляється на внутрішній ринок, та мають дозвіл на експорт продукції до країн ЄС. Ця норма (вміст трансжирних кислот) давно врахована і ретельно контролюються виробником", — розповіла Бахур.

Окрім того, закон набуде чинності на наступний день після публікації. А почне діяти — через один рік з дня його опублікування. Зараз же офіційна версія закону за підписом президента ще не опублікована на сайті Ради.

Зважаючи на такий довгий часовий проміжок, війну та коливання курсу валют, в Асоціації поки не беруться прогнозувати ціни на морозиво на рік вперед.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Київ накрив сильний смог та гар, що зробило передування на вулицях столиці майже нестерпним.