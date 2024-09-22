Торты, конфеты, вафли подорожают. Чего ждать от запрета пальмового масла в Украине

Несмотря на возможность повышения цен в войну, здоровье остается актуальным

Верховная Рада ввела жесткие ограничения на использование пальмового масла. Нельзя использовать такое масло в детском питании, молочных продуктах, ограничили использование в кондитерских изделиях. Нарушителей ждут штрафы в сотни тысяч гривен.

Пальмовое масло очень популярно в кондитерской отрасли благодаря своей доступной цене и сроку годности. Поэтому "Телеграф" решил выяснить, как запрет отразится на цене сладостей.

Выяснилось, что масло запретили не полностью, а только его вредное сочетание — гидрогенизированное масло (в результате получается жир, насыщенный водородом). Да и изменения начнут действовать почти через год, то есть прямо сейчас украинцы какого-нибудь эффекта не почувствуют.

Дешево и вредно. Где используют масло

Инициатор закона, нардеп Дмитрий Соломчук из "Слуги народа" объяснил "Телеграфу", что речь идет не просто о пальмовом масле, а о гидрогенизированном масле и трансжирах. Именно они оказывают негативное влияние на человека.

Трансжир образуется путем добавления водорода к растительному маслу, что заставляет масло становиться твердым при комнатной температуре.

Больше всего такого масла начали завозить, начиная с 2015 года. Эти объемы достигают сейчас от 200 до 250 тысяч тонн в год. Больше всего они (вредные трансжиры, — ред.) используются в сладостях, конфетах, вафлях, различных тортиках и молочных продуктах", — рассказал Соломчук.

Нардеп объяснил, что масло выбирают из-за дешевизны и из-за того, что можно с его помощью увеличить срок годности, упростить процесс производства.

Однако этот распространенный ингредиент, используемый от хлеба к печенью, по информации экспертов Всемирной организации здравоохранения, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, в частности у детей. Потребление трансжиров увеличивает риск погибели на 34%. Поэтому ВОЗ призывает страны и пищевой сектор исключить промышленно производимые трансжиры из пищевых продуктов.

Цены вырастут, но…

Соломчук сообщил, что оценивал риски удорожания определенных продуктов, однако считает, что у запрета есть и плюсы.

"Цена в любом случае первый период может подняться, но это будет мотивировать открывать животноводческие комплексы в Украине ", — говорит нардеп.

Депутаты принесли тарелку трансжиров на голосование

Нардеп считает, что ограничение трансжиров даст толчок развитию сельского хозяйства Украины и развитию животноводства в селе. Ведь пальмовое масло импортируют из-за границы.

"Мы в какой-то степени сельскохозяйственная страна и, мне кажется, эти миллиарды гривен, это где-то 7-10 миллиардов гривен в год должны платить не малайзийским, индонезийским фермерам, а украинским", — отметил Соломчук.

Кроме того, лекарства против онкозаболеваний гораздо дороже, чем кусок некачественного масла или конфеты. Нардеп утверждает, что в Украине в последние десятилетия наблюдается увеличение сердечных заболеваний и онкологии среди детей.

"Какой-то препарат при лечении онкологии может стоить от 100 тысяч гривен. И не понятно, поможет ли он. На 100 тысяч гривен человек может достаточно себя обеспечить молочными продуктами или сладостями. Не на один год. Учитывая, что сладостей и молочных продуктов употребляют больше всего дети , у них в это время формируются все органы.

Если сравнивать с законами в ЕС, то там регулирование еще строже. В скандинавских странах действует полный запрет. Восточноевропейские страны, среди которых Польша имеют норму 0,2% этих жиров на 100 г жиров в продукте.

Украинское мороженое. Что будет с ним

Исполнительный директор Ассоциации украинских производителей "Мороженого и замороженных продуктов" Эвелина Бахур объяснила "Телеграфу ", что не ожидает существенных изменений в производстве мороженого.

Во-первых, полный запрет использования гидрогенизированных растительных жиров и масел, пальмового стеарина распространяется на продукты детского питания. животного происхождения, в пищевом продукте, предназначенном для конечного потребителя, превышает 2 грамма на 100 граммов общего количества всех жиров, содержащихся в пищевом продукте и", — рассказала Бахур.

При производстве мороженого с комбинированным составом сырья (ГОСТ 3735:2007) не используются гидрогенизированные растительные жиры и масла (пальмовое масло).

Эта разновидность растительных жиров и масел может использоваться при производстве вафельных стаканов и кондитерской глазури.

"Но большинство производителей мороженого в Украине ответственно относятся к безопасности и качеству поставляемой на внутренний рынок продукции и имеют разрешение на экспорт продукции в страны ЕС. Эта норма (содержание трансжирных кислот) давно учтена и тщательно контролируются производителем", — рассказала Бахур.

Кроме того, закон вступит в силу на следующий день после публикации. А начнет действовать – через один год со дня его опубликования. Сейчас официальная версия закона за подписью президента еще не опубликована на сайте Рады.

Ввиду столь долгого временного промежутка, войны и колебания курса валют, в Ассоциации пока не берутся прогнозировать цены на мороженое на год вперед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Киев накрыл сильный смог и гарь, что сделало передвижение на улицах столицы почти невыносимым.