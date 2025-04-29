Космічні ціни на житло та занедбані пляжі. Як зараз виглядає окупована Кирилівка (відео)

Місцеві скаржаться не тільки на ціни

Окупована Росією Кирилівка з популярного курорту перетворилась на забуте та занедбаний населений пункт. Місцеві дедалі більше скаржаться на стан пляжів, вулиць тощо.

Як пише "РІА-Південь", Кирилівка дедалі більше нагадує постапокаліптичну картину. Більшість вулиць порожні, популярні кафе покинуті, вибиті вітрини, зруйновані дороги.

В Кирилівці нарікають, що окупаційна "влада" тільки обіцяє повернути курорту його велич, а людям — заробітки і бізнес. Ситуація в Кирилівці з кожним роком все гірше і гірше, а туристів — менше і менше. Це й не дивно, адже, попри погані умови проживання, занедбані пляжі, вартість оренди житла для відпочинку майже космічна.

До прикладу, стандартний двомісний номер коштує — 2000 рублів, комфорт — 4000-4500 рублів. У готелі "Білуга" ціна за номер досягає 10 000 рублів на добу. При цьому середня зарплата у Мелітополі — близько 30 тисяч рублів. Тож, місцеві не можуть дозволити собі такий відпочинок, а туристів занедбані пляжі не приваблюють.

"Хочу залишити негативний відгук про базу відпочинку "Гаваї" у Кирилівці. Була доба на Великдень, номер коштує 4000 рублів. Сказати, що я в шоці не сказати нічого. За цю суму ми винаймали житло в Ялті в новобудові з шикарним видом на гори, а тут холодний сирий номер, миші бігають, відповідний запах. Посуду майже немає, ремонт допотопний, вітер тягне через все приміщення. Навіть за дверні ручки було неприємно братися", — розповідають місцеві.

Хтось з місцевих зауважив, що в Криму можна орендувати двомісний номер із триразовим харчуванням за 4800. І там умови нібито набагато кращі.

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