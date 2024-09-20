Київ накрив їдкий дим та гар: де в області чисте повітря і за скільки туди можна доїхати (карта)

На Київщині чотири населених пункти з чистим повітрям

Київ зранку 20 вересня накрив сильний смог та гар, що зробило передування на вулицях столиці майже нестерпним. Проте, чи є на Київщині населені пункти, де якість повітря у межах норми.

"Телеграф" розповість, куди можна в Київській області поїхати та де найчистіше повітря наразі.

Де в області найчистіше повітря

За даними порталу SaveEcoBot, який показує рівень забрудненості повітря в Україні, в Київській області є всього чотири населених пункти, де його показник у межах норм. Тобто якість повітря становить від 0 до 50 AQI PM2.5.

Зауважимо, що розрахунок відбувається за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, у деяких районах Києва станом на 7:00 20 вересня рівень забруднення повітря сягав 196 AQI PM2.5. Такий показник фіксувався на вулиці Січових Стрільців, 57.

Куди можна поїхати подалі від смогу на Київщині:

село Білогородка — 13 AQI

село Віта-Поштова — 20AQI

Гостомель — 40 AQI

Біла Церква — 43 AQI

Зауважимо, що у двох останніх населених пунктах якість повітря вже майже досягла верхньої межі у 50 AQI PM2.5.

Скільки часу треба на дорогу від Києва до населених пунктів з чистим повітрям:

до Білогородки 34 хв — відстань понад 27 км;

до Віта-Поштового 42 хв — відстань понад 23 км;

до Гостомеля 49 хв — відстань понад 32 км;

до Білої Церкви майже 1,5 години — відстань понад 86 км.

Нагадаємо, що рівень забрудненості повітря від 151 до 200 оцінюється як "нездоровий". В середньому в столиці якість повітря на цей час оцінюється на рівні 108 AQI PM2.5, це шкідливий рівень для чутливих груп до забруднення атмосферного повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дніпро накрила хмара забрудненого пилу. Місцеві жителі жаліються на жахливий запах та якість повітря, яка погіршилася і знаходиться в діапазоні жовтого-помаранчевого рівня.