У Міноборони серйозні кадрові зміни: хто пішов, а хто прийшов

В Умєрова з’явилося три нові заступники

У Міністерстві оборони України було зроблено нові призначення. У голови оборонного відомства з’явилися нові заступники.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, рішенням Кабінету міністрів призначено:

Сергій Боєв – першим заступником міністра оборони (замість Івана Гаврилюка). Раніше він обіймав посаду заступника міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств. Він координуватиме всі напрямки роботи заступника міністра, щоб забезпечити єдиний курс — від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури української армії.

– першим заступником міністра оборони (замість Івана Гаврилюка). Раніше він обіймав посаду заступника міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств. Він координуватиме всі напрямки роботи заступника міністра, щоб забезпечити єдиний курс — від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури української армії. Микола Шевцов – заступник міністра оборони з питань логістики та закупівель. До того він був начальником Головного управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України. Шевцов разом з АТЗ та ДОП працюватиме над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровизуючи процеси. Важливим завданням є постійний зворотний зв’язок наших військових на фронті, щоб ми могли оперативно коригувати потреби й прискорювати процес постачання.

– заступник міністра оборони з питань логістики та закупівель. До того він був начальником Головного управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України. Шевцов разом з АТЗ та ДОП працюватиме над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровизуючи процеси. Важливим завданням є постійний зворотний зв’язок наших військових на фронті, щоб ми могли оперативно коригувати потреби й прискорювати процес постачання. Олександр Козенко – заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції. Він обіймав посаду радника міністра оборони України та відповідав за розвиток державної авіації з листопада 2023 року. На новій посаді відповідатиме за розвиток здібностей авіації.

Водночас стало відомо, що заступник міністра оборони України Сергій Мельник, відомий ще як "Генерал Марсель", завершив свою роботу на цій посаді. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram. За його словами, за час роботи команді вдалося запустити низку важливих реформ, спрямованих на покращення умов для українських військовослужбовців:

• у сфері медичного та гуманітарного забезпечення;

• у системі військової освіти та патріотичного виховання;

• у соціальному захисті військових та їх сімей;

• у контролі якості майна продовольчої служби Збройних Сил.

Мельник наголосив, що також розпочато процес відновлення мережі військових ліцеїв за єдиним сучасним стандартом, посилено партнерську співпрацю між військовими навчальними закладами України, НАТО та ЄС, а також розроблено проєкт Концепції Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ. І це далеко ще не все.

Окремою гордістю "Генерал Марсель" називає той факт, що Україна набула асоційованого членства у найбільшій міжнародній організації офіцерів резерву країн НАТО (CIOR).

"Для мене була велика честь працювати над покращенням умов для наших військових, і я вдячний за цю можливість! Проте війна триває, і попереду на нас чекають нові труднощі, великі обсяги роботи, які вимагають витримки, самовідданості та постійної готовності діяти в інтересах нашого народу та держави", — пише Мельник.

Сергій Мельник.

Своєю чергою Умєров написав:

"Хочу подякувати Сергію за його професійну, самовіддану та ефективну роботу на одному із найскладніших напрямків — забезпеченні гідних умов для наших військовослужбовців.

Серед важливих досягнень — впровадження "пакету пораненого" та адаптивного одягу, відновлення мережі госпіталів, запуск Служби супроводу військовослужбовців та їхніх сімей, створення рекрутингової мережі, а також набуття Україною асоційованого членства у найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО".

За словами міністра оборони, Сергій Мельник продовжить роботу на іншому напрямі, де його досвід буде дуже корисним для подальшого зміцнення нашої держави.

Сергій Мельник — що про нього відомо

Народився 12 липня 1977 року у місті Хмільник, Вінницька область.

Навчався у Київському військовому ліцеї, Харківському військовому університеті, Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого та Національній академії Національної гвардії України.

У Збройних Силах України із 1994 року.

Посади, які займав останнім часом:

заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи – начальник навчальної частини військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (19.06.2015–22.04.2016);

начальник військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (22.04.2016 – 31.08.2019);

начальник Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (09.11.2019 – 11.10.2024).

Сергій Мельник. Фото: Telegram

У 2019 році як радник з правових питань виконував обов’язки в районі проведення ООС, є учасником бойових дій.

З 2021 року – начальник Харківського гарнізону.

У вересні 2022 року став заступником командувача оперативного угрупування військ Харків. Керівник сил оборони Харкова.

Виконував обов’язки Керівника Сил оборони міста Харкова.

11 жовтня 2024 року Кабінет Міністрів України, за поданням Міністра оборони України Рустема Умерова, призначений заступником Міністра оборони України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні поточного року стало відомо, що генерал-лейтенант Іван Гаврилюк звільняється з посади у Міністерстві оборони України за власним бажанням.