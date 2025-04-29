"Арсенал" — ПСЖ: букмекери дали неоднозначний прогноз на півфінал Ліги чемпіонів

Фахівці оцінили шанси команд

У вівторок, 29 квітня, англійський "Арсенал" прийматиме французький ПСЖ у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — ПСЖ.

На думку букмекерів, Каноніри є невеликими фаворитами першої гри, але при цьому Пушкарі — аутсайдери 2-матчевого протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На вихід англійців у фінал турніру фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,00. У той самий час подібний успіх французів імовірніший — коефіцієнт 1,82. Додамо, що аналітики оцінюють шанси "Арсеналу" на перемогу в першій грі у 44%, а ПСЖ — у 29%.

Прогноз букмекерів на півфінал Ліги чемпіонів "Арсенал" — ПСЖ:

Favbet: (перемога "Арсеналу" 2,18 — нічия 3,50 — перемога ПСЖ 3,45)

William Hill: (2,15 — 3,40 — 3,40)

Bwin: (2,10 — 3,40 — 3,40)

Матч "Арсенал" — ПСЖ пройде у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де подивитись гру в прямому етері в Україні.

Матч-відповідь між "Арсеналом" і ПСЖ відбудеться 7 травня в Парижі (Франція) на стадіоні. "Парк-де-Пренс". Переможець протистояння вийде у фінал турніру, де зіграє з переможцем 2-матчевої дуелі "Барселони" та "Інтера". Вирішальна гра відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені.

Нагадаємо, Арсенал став третім на етапі ліги. У 1/8 фіналу ЛЧ Каноніри з легкістю вибили ПСВ, після чого пройшли мадридський "Реал". ПСЖ не зумів відібратися в плей-оф ЛЧ напряму. Парижани у стиковому раунді пройшли "Брест", після чого здолали англійські "Ліверпуль" та "Астон Віллу".