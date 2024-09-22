"Ви побачите": у Байдена пообіцяли низку ініціатив щодо допомоги Україні у війні

В Білому домі чекають на план Зеленського та запевняють, що знаходяться на боці України у цій війні

В Білому домі наразі ще не ознайомлені з планом перемоги, який має презентувати президент України Володимир Зеленський. Але попри це у президента США Джозефа Байдена вже готують низку деяких власних ініціатив, щоб допомогти Україні у війні.

Про це заявив директор по Європі в Раді з питань національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє "Голос Америки". Карпентер сказав, що Білий дім зараз перебуває у постійній комунікації з українською сторону щодо усіх питань.

"Однак у цьому конкретному випадку, я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто… президенти матимуть можливість невдовзі провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливим. І коли це станеться, я впевнений, що президент (Байден) буде дуже зацікавлений у різних деталях та в тому, як вони поєднуються: військовий, економічний, дипломатичний аспект. Все це важливе. І тому я думаю, що коли вони зустрінуться, це буде дуже цікава та предметна розмова", — сказав Карпентер.

Посадовець додав, що президент Байден озвучив заяву про намір допомогти Україні досягти позиції, яка необхідна для перемоги, тому Вашингтон готує свої ініціативи. За його словами, Байден "твердий у намірах" зробити все, щоб Україна могла відбити російську агресію та перемогти.

"Я думаю, ви побачите, що ми розпочнемо низку ініціатив, як протягом наступного тижня, так і протягом наступних місяців, щоб посилити позицію України… Президент відданий Україні як суверенній, демократичній, незалежній державі, яка дає відсіч цій жорстокій атаці з боку Росії. Як ми неодноразово зазначали, Путін міг би закінчити цю війну хоча б сьогодні, якби захотів. І ніхто так сильно не хоче миру, стабільності та безпеки як український народ. Тому ми розуміємо, що українці найбільше хочуть миру, але нам треба дати їм силу, щоб вони могли цього досягти. І саме тут ми плануємо провести дуже предметне обговорення, як узгодити нашу політику задля досягнення цієї кінцевої мети", – резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує відвідати Сполучені Штати Америки. Крім Джо Байдена Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій та 45-м президентом США, республіканцем Дональдом Трампом, який також балотується на посаду.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Зеленський заявив, що план перемоги передбачає швидкі та конкретні кроки наших стратегічних партнерів — відсьогодні та до кінця грудня. Крім Байдена, план перемоги отримають обидва кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп. Також документ відправлять ще кільком партнерам нашої держави.