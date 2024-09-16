"Багато залежить від Байдена": у Зеленського назвали ключовий елемент плану перемоги

Президент України планує представити свій план партнерам

Надання Україні дозволу бити по Росії західною далекобійною зброєю є ключовим елементом плану перемоги президента Володимира Зеленського. Його реалізація залежить від президента США Джо Байдена.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, Зеленський озвучив свій план перемоги у війні "досить прозоро мовою натяків" на конференції Ялтинської європейської стратегії.

Лещенко наголосив, що цей план передбачає отримання Україною нових можливостей. Він підкреслив, що це означає можливість бити по російських аеродромах, військових базах, сховищах, де зберігаються ракети й звідки злітають літаки, які потім бомблять українську землю, знищують українські міста, вбивають українських цивільних.

"До того моменту, поки ми не отримали цей дозвіл, ми не можемо говорити про реалізацію цього плану перемоги. Тому від президента Байдена багато залежить. У нього є унікальна можливість прийняти історичне рішення під завершення своєї політичної кар'єри, і дати Україні ті можливості, які, на жаль, ми не отримували в попередні роки його правління. Але це можливість записати своє ім'я в підручники історії", — заявив радник голови ОП.

На думку Лещенко, Україна досі не отримала цього дозволу, адже у США є покоління політиків, до якого належить Байден, яке пам’ятає події Карибської кризи. За його словами, американські політики й досі вважають, що Росія може застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента спростували інформацію німецького видання Bild про український план перемоги. За даними журналістів, він нібито містить пункти про можливе припинення вогню на окремих ділянках фронту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський під час візиту до США наприкінці вересня планує особисто ознайомити західних партнерів і зокрема президента Байдена, а також кандидатів на американських президентських виборах Дональда Трампа і Камалу Гарріс зі своїм планом перемоги.