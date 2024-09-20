Повістку можна не брати: які поважні причини існують для цього

Це має бути підтверджено відповідними документами

Після отримання повістки громадянин має з’явитися в ТЦК та СП у зазначений термін для проходження ВЛК, уточнення даних чи отримання мобілізаційного розпорядження. Однак бувають випадки, коли людина не може з’явитися, причому на законних засадах.

Про те, які існують причини неявки в територіальний центр комплектації і соціальної підтримки – детальніше читайте в матеріалі "Телеграфу".

Повісткою є офіційний виклик військовозобов’язаного до ТЦК. В першу чергу вона вручається для уточнення облікових даних, однак є повістка для направлення на військово-лікарську комісію, а також мобілізаційне розпорядження, після якого людину направляють на військову службу.

Існують наступні поважні причини, з яких можна не приходити в ТЦК:

Хвороба;

Необхідність догляду за хворими членами родини;

Смерть близької людини, або члена родини;

Окупація або воєнні дії на відповідній території.

У разі неприбуття в ТЦК з поважних причин громадянин має повідомити центр у найкоротший термін, не пізніше ніж три доби. Після цього треба прийти в ТЦК не пізніше 7 днів. Причини неявки мають бути підтверджені відповідними документами державних органів і організацій. В іншому випадку передбачена адміністративна, а згодом і кримінальна відповідальність.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам до 25 років, які не стали на військовий облік.