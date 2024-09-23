Повістки "Укрпоштою": хто з чоловіків отримає їх у першу чергу

Чоловікам можуть оформити штраф

"Укрпоштою" було надіслано повістки для військовозобов'язаних. Першочергово папірці надсилатимуться тим, хто оновив дані в застосунку "Резерв+".

Адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець на ютуб-каналі "Говорить великий Львів" повідомив, що такі особи мають прийти до ТЦК протягом двох тижнів. Якщо вони цього не зроблять, то це можна вважати причиною для притягнення до відповідальності.

"Ця історія почалася 18 травня, коли це (Ред. розсилання повісток "Укрпоштою") з'явилося в нормативних актах. Тоді, власне, була закладена основа регерування за електронним підписом начальника ТЦК та СП. Що він не фізично підписує повістки, а вони автоматично генеруються та скеровуються до "Укрпошти", — розповів він.

Филипець попереджує, що у разі неявки до ТЦК після повістки, військовозобов'язаного можуть притягнути до адміністративної відповідальності — накладання штрафів. Тому радить заходити в реєстр боржників та слідкувати за даними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати повістку у жовтні. Є повний список військовозобов'язаних.