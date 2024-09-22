Повістки через "Укрпошту": кому їх зараз відправлятимуть у першу чергу

Відправлення повісток рекомендованими листами через "Укрпошту" спричинить багато проблем для українців

В Україні повістки через "Укрпошту" першими отримають ті військовозобов’язані, які до 16 липня оновили свої військово-облікові дані. Це, в тому числі пов’язано з тим, що цю категорію людей не потрібно шукати, оскільки вся інформація про них вже є у ТЦК. З 17 вересня відправлено 6000 таких повісток.

Докладно про це розповіла адвокат Таміла Алексик, пише ТСН. За її словами, дані для генерації повісток, ймовірно, могли бути отримані з відкритих реєстрів та порталу Дія, до яких має доступ Міноборони.

"Думаю, що першими будуть ті, хто оновив дані — тому що інформація про них є в ТЦК та СП. Їх шукати не потрібно. А ось інформацію про людей, які не оновили дані, потрібно шукати шляхом генерування інформації в "Дія", де багато хто зареєструвався або в інших реєстрах. Тобто тут ще треба, як то кажуть, напружитися та попрацювати, щоб виявити таких осіб", — сказала Алексик.

Вона також додала, що багато хто все ще впевнений, що повістку, як і раніше, повинні вручити виключно в руки під особистий підпис. Однак, це вже не так.

"Порядок вручення повісток прописаний у Постанові Кабміну №560 до нього внесли чимало змін. І за цим документом мене найбільше турбує пункт про особливості вручення повісток – якщо особа не отримала повістку особисто або її не було за місцем реєстрації, то вважається, що людина все одно отримала повістку. Саме це у найближчому майбутньому створить чимало проблем", – запевняє Таміла Алексік.

Адвокат підкреслила, що відправлення повісток рекомендованими листами через "Укрпошту" спричинить багато проблем для українців.

"Я дуже сумніваюся, що хтось ходитиме і вручатиме листи з повістками військовозобов'язаним або стукатиме до них у двері. Також навряд – це будуть повідомлення на телефон, тому що для цього потрібно мати контакти всіх призовників від 18 до 60 років. Тому я думаю, що це буде відповідна процедура, яка передбачена "Укрпоштою" — повідомлення про вручення Лист зберігатиметься на пошті і матиме певний термін зберігання, коли людина має за нею прийти", – пояснює Алексик.

"Укрпошта" розсилає повістки без ТЦК

У вересні "Укрпошта" почала розсилати повістки, надіслані ТЦК на її сервери. Загалом "Укрпошта" отримала близько 6 тисяч повісток про виклик військовозобов’язаних до ТЦК. Вони були роздруковані і тепер здійснюється розсилка їх за домашніми адресами військовозобов’язаних рекомендованими поштовими відправленнями. Людина, яка отримала такий порядок денний, має 14 днів, щоб з’явитися до ТЦК.

Такій людині загрожує відкриття виконавчого провадження, арешт рахунків чи майна. Причому такі наслідки можуть бути навіть якщо людина не отримала повістку.

При цьому важливий момент полягає в тому, що через неправильно оформлені відправки повісток поштою може виникнути серйозний збій у системі доставки. Якщо пошта зробить відмітку, що людина не проживає на свою адресу, це може мати серйозні наслідки для неї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно знати про правила вручення повістки поштою і в яких випадках вона вважатиметься врученою.