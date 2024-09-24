Невідомий "снайпер" обстрілює автівки та людей на трасі в Житомирській області (фото)

Під кулі потрапили вже кілька автівок та велосипедистка

Звягельському району, що на Житомирщині, пощастило — бойові дії не зачепили його у 2022 році. Однак уже декілька тижнів дуже дивні речі відбуваються в селі Чижівка неподалік Звягеля. Там пролягає автотраса Р-49, що з’єднує міста Коростень, Звягель та Шепетівка. Протягом останніх тижнів одразу декілька автомобілів потрапили під обстріл прямо на цій трасі. Пікантності шокуючим випадкам додає той факт, що жодної офіційної згадки про них немає. "Телеграф" розбирався в резонансній історії з Житомирщини.

Стріляли з автомата?

Населення навколишніх сіл налякане — загалом відомо вже про 4 випадки, коли на одній і тій же ділянці дороги хтось потрапляв під кулі невідомого стрільця. Між собою жителі діляться переживаннями і не розуміють, чому про ситуацію не відомо широкому загалу. У розмові з журналістом "Телеграфу" співрозмовники просять не називати їхні імена через питання безпеки.

Привідкрила скриньку Пандори пані Наталя. В одній із місцевих груп вона опублікувала допис, де розповіла про невідомого стрільця, який прорізав кулею чималого калібру її авто просто на ходу. Нам вдалось поспілкуватись із матір’ю потерпілої, до якої того дня й прямувала Наталя. У п’ятницю 13 вересня о 17:00 молода жінка їхала з міста Звягель в одне з сіл району.

"Того дня з нею в авто мали їхати ще брат із сестрою, проте обоє з різних причин були змушені скасувати свої поїздки. Ймовірно, що це врятувало їм життя", — каже матір потерпілої.

Наталя ж поспішала в рідне село, аби ще встигнути допомогти мамі перебрати картоплю. Дівчина вже майже проминула Чижівку і місцеве лісництво, що знаходиться обабіч шляху, коли раптом почула звук вибуху, від якого автомобіль добряче струснуло. "Колесо зірвалося!" — такою була перша думка. Рвучко загальмувала і вискочила з машини. Оглянула автомобіль і була здивована, що всі чотири колеса цілі.

Звідки ж вибух? Дівчина ще раз обійшла машину, зателефонувала хрещеному батькові, аби порадитись — що робити далі. Розмова тривала кілька хвилин, протягом яких Наталя стояла обабіч дороги. На ту мить, вона і уявити не могла, що з лісу за нею спостерігав невідомий, який цілком ймовірно міг знову вистрілити…

Вже вдома Наталя попросила хрещеного оглянути авто — що ж там таке могло бахнути? Найбільше хвилювало те, що це — татова машина. Тато Наталі пів року тому був мобілізований, нині він несе службу "на нулі", бере участь в бойових діях. Коли знову повернеться до мирного життя — невідомо. Тож дозволив дочці брати авто, яке стояло у дворі в очікуванні свого господаря. Того дня Наталя тривожилася, щоб не пошкодити автівку.

Хрещений, оглядаючи машину після інциденту, схопився за голову. "Наталко, тут таке… У тебе ж — стріляли!" — сказав він.

Задні двері автомобіля були наскрізь пробиті

Сліди від куль

Сліди від куль

Сліди від куль

Задні двері автомобіля були наскрізь прошиті кулею чималого калібру. Хрещений Наталі теж неодноразово брав участь у бойових діях ще з 2014 року, тож міг оцінити ситуацію як досвідчений воїн. З його слів, це точно була не мисливська зброя, а щось значно серйозніше. Якби позаду сиділи пасажири, їх так само могло прошити тією кулею, як і авто. А ще — зовсім поряд від отвору, що виник в результаті пострілу, був бензобак і газова установка. По суті, якісь кілька сантиметрів урятували життя і самій Наталі…

На офіційних ресурсах поліції — жодного слова про це

Як виявилося, таких випадків на згаданій ділянці дороги було декілька. Того ж 13 вересня о 5 ранку на тому ж місці від пострілу невідомого з лісу постраждало ще одне авто. На ньому залишилися сліди від кулі, але вже меншого калібру. Тоді постраждалий водій машини вирішив, що якісь мисливці ненароком влучили в його автівку, адже навколо ліси.

В цьому місці сталися декілька НП

Через декілька днів на тому ж місці під обстріл потрапило авто ще однієї молодої жінки, яка так само поверталася додому до мами, але вже в сусіднє село. Вона виразно чула постріли, на щастя, цього разу лісовий "снайпер" не влучив у автомобіль.

Однак напади були не лише на машини — у тому ж місці вже у сутінках їхала велосипедом пані Неля, мешканка Звягеля, уродженка сусіднього села. Вона часто навідується сюди до батьківської хати. Поспішала дістатись швидше додому, однак, як нам розповіла, мусила спішитись — хтось зрубав невелике деревце, яке впало на лісову стежку і перегородило проїзд. Зупинилася, аби відтягнути вбік перешкоду.

Нахилившись, жінка побачила, що це був свіжий зруб. В якийсь момент вона почула постріл і тріск гілок під чиїмись кроками. З переляку миттєво скочила на велосипед і щодуху помчала у бік села. На щастя, у тій пригоді пані Неля відбулася лише переляком.

Нині люди бояться їхати цією дорогою, адже, що за "снайпер" орудує в лісі обабіч села, досі так і невідомо. Слід зазначити, що за декілька кілометрів від згаданого місця розташований військовий полігон. Однак, по-перше, — це доволі закритий об’єкт. По-друге, від полігону до точки стрільби щонайменше 5 кілометрів. В ОТУ "Північ" на запит видання порадили звернутись до поліції.

Правоохоронці на наш запит повідомили, що 13 серпня виїжджали на виклик за місцем проживання пані Наталії. Тоді вони оглянули авто, наразі відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. Втім насторожує й загадкова таємничість, адже на офіційних ресурсах поліції про згадані випадки жодного слова. Що за дивний "снайпер" завівся у звягельських лісах, невідомо.

Ми продовжимо слідкувати за цією історією і розслідуванням.