Неизвестный "снайпер" обстреливает автомобили и людей на трассе в Житомирской области (фото)

Под пули попали уже несколько автомобилей и велосипедистка

Звягельскому району Житомирской области повезло — боевые действия не затронули его в 2022 году. Однако уже несколько недель очень странные вещи происходят в селе Чижовка недалеко от Звягеля. Там пролегает автотрасса Р-49, соединяющая города Коростень, Звягель и Шепетовка. В последние недели сразу несколько автомобилей попали под обстрелы прямо на этой трассе. Пикантности шокирующим случаям добавляет тот факт, что никакого официального упоминания о них нет. "Телеграф" разбирался в резонансной истории в Житомирской области.

Стреляли из автомата?

Население окрестных сел напугано — в общей сложности известно уже о 4 случаях, когда на одном и том же участке дороги кто-то попадал под пули неизвестного стрелка. Между собой жители делятся переживаниями и не понимают, почему о ситуации не известно широкой общественности. В разговоре с журналистом "Телеграфа" собеседники просят не называть их имена из-за соображений безопасности.

Приоткрыла ящик Пандоры Наталья. В одной из местных групп она опубликовала сообщение, где рассказала о неизвестном стрелке, который прошил пулей немалого калибра ее авто прямо на ходу. Нам удалось пообщаться с матерью потерпевшей, к которой в тот день и направилась Наталья. В пятницу, 13 сентября, в 17:00 молодая женщина ехала из города Звягель в одно из сел района.

"В тот день с ней в авто должны были ехать еще брат с сестрой, однако оба по разным причинам были вынуждены отменить свои поездки. Вероятно, это спасло им жизнь", — говорит мать потерпевшей.

Наталья же спешила в родное село, чтобы еще успеть помочь маме перебрать картошку. Девушка уже почти прошла мимо Чижовки и местного лесничества, находящегося по обе сторонытрассы, когда вдруг услышала звук взрыва, от которого автомобиль сильно встряхнуло. "Колесо лопнуло!" — такая была первая мысль. Быстро затормозила и выскочила из машины. Осмотрела автомобиль и была удивлена, что все четыре колеса целы.

Откуда же взрыв? Девушка еще раз обошла машину, позвонила крестному отцу, чтобы посоветоваться — что делать дальше. Разговор длился несколько минут, в течение которых Наталья стояла у дороги. В тот момент, она и представить не могла, что из леса за ней наблюдал неизвестный, который, по всей вероятности, мог снова выстрелить…

Уже дома Наталья попросила крестного осмотреть авто — что там такое могло бабахнуть? Больше всего волновало то, что это папина машина. Папа Натальи полгода назад был мобилизован, ныне он несет службу "на нуле", участвует в боевых действиях. Когда снова вернется к мирной жизни, неизвестно. Так что позволил дочери брать авто, которое стояло во дворе в ожидании своего хозяина. В тот день Наталья беспокоилась, чтобы не повредить машину.

Крестный, осматривая авто после инцидента, схватился за голову. "Наталка, здесь такое… У тебя же — стреляли!" – сказал он.

Задняя дверь автомобиля была насквозь прошита пулей немалого калибра. Крестный Натальи тоже неоднократно участвовал в боевых действиях еще с 2014 года, так что мог оценить ситуацию как опытный воин. По его словам, это точно было не охотничье оружие, а что-то гораздо серьезнее. Если бы сзади сидели пассажиры, их так же могло прошить той пулей, как и авто. А еще совсем рядом с отверстием, возникшим в результате выстрела, был бензобак и газовая установка. По сути, несколько сантиметров спасли жизнь и самой Натальи…

Задняя дверь автомобиля была насквозь пробита

Следы от пуль

Следы от пуль

Следы от пуль

На официальных ресурсах полиции — ни слова об этом

Как выяснилось, таких случаев на упомянутом участке дороги было несколько. В то же 13 сентября в 5 утра на том же месте от выстрела неизвестного из леса пострадал еще один автомобиль. На нем остались следы от пули, но уже меньшего калибра. Тогда пострадавший водитель машины решил, что какие-то охотники нечаянно попали в его машину, ведь вокруг леса.

В этом месте произошло несколько ЧП

Через несколько дней на том же месте под обстрел попал автомобиль еще одной молодой женщины, которая так же возвращалась домой к маме, но уже в соседнее село. Она отчетливо слышала выстрелы, к счастью, на этот раз лесной "снайпер" не попал в автомобиль.

Однако нападения были не только на машины — в том же месте уже в сумерках ехала на велосипеде Неля, жительница Звягеля, уроженка соседнего села. Она часто наведывается сюда в родительский дом. Торопилась домой, однако, как нам рассказала, вынуждена была спешиться — кто-то срубил небольшое деревце, оно упало на лесную тропу и перегородило проезд. Остановилась, чтобы оттащить в сторону препятствие.

Наклонившись, женщина увидела, что это был свежий сруб. В какой-то момент она услышала выстрел и треск веток под чьими-то шагами. С испуга мгновенно вскочила на велосипед и во весь дух помчалась в сторону села. К счастью, в этом случае Неля отделалась лишь испугом.

Сейчас люди боятся ехать по этой дороге, ведь, что за "снайпер" орудует в лесу по обе стороны села, до сих пор так и не известно. Следует отметить, что в нескольких километрах от упомянутого места расположен военный полигон. Однако, во-первых, это довольно закрытый объект. Во-вторых, от полигона до точки стрельбы не менее 5 километров. В ОТУ "Север" на запрос издания дали совет обратиться в полицию.

Правоохранители по нашему запросу сообщили, что 13 августа выезжали по вызову по месту жительства Наталии. Тогда они осмотрели авто, в настоящее время открыто уголовное производство, ведется следствие. Впрочем, настораживает и загадочная таинственность, ведь на официальных ресурсах полиции об упомянутых случаях ни слова. Что за странный снайпер завелся в звягельских лесах, неизвестно.

Мы продолжим следить за этой историей и расследованием.