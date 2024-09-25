Сократится ли население Украины до 15 миллионов: объясняет Элла Либанова

Демографиня назвала это "анекдотом"

Недавно в ООН ошеломили демографическим прогнозом для Украины до 2100 года. В Департаменте по экономическим и социальным вопросам заявили, что к этому периоду население Украины может сократиться до 15 млн.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью "Украинской правде" рассказала, может ли этот прогноз стать реальностью. В частности, такие предсказания она назвала "анекдотом". Эксперт считает, что демографические прогнозы на такой отдаленный промежуток времени максимально ненадежны.

Либанова отметила, что максимальный срок для достоверных прогнозов составляет 5-15 лет, особенно в условиях войны. В настоящее время демографы ориентируются на 2028 год как потенциальное время завершения горячей фазы конфликта, основываясь на оценках военных экспертов.

Демограф также опровергла утверждение о самом высоком уровне смертности в Украине. По ее словам, лучшим показателем является средняя ожидаемая продолжительность жизни, которая в Украине выше, чем в большинстве африканских и азиатских стран.

Относительно рождаемости Либанова признала, что прогнозы на 2022 год оказались ошибочными. Число новорожденных составило около 200 тысяч, что превысило ожидания экспертов. На 2024 год прогнозируется примерно 180-190 тысяч рождений.

Демографические прогнозы существенно зависят от длительности войны. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше украинских семей адаптируются за границей, что усложнит их возвращение.

Ранее Телеграф также сообщал, что WSJ подсчитал потери Украины и России за время войны. Последствия обеих сторон оказались катастрофическими.