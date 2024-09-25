Ці прізвища давали багатіям і біднякам: перевірте, чи є ваше у списку

Усього таких родових імен налічується кілька десятків

Раніше наші предки давали різні прізвища, які мали особливе значення для кожної людини. Крім назв професій, рис характеру, зовнішніх особливостей та іншого, родові імена також поділяли людей з їхнього достатку. Багаті отримували одні прізвища, а ті, хто мав фінансів набагато менше — інші.

Детально про це розповів мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища". Що цікаво, ці родові імена звучать так, що не одразу можна зрозуміти, що вони якимось чином можуть бути пов’язані з грошима і багатством.

Усього налічується кілька десятків таких прізвищ. Багато хто з них зберігся до наших часів і є досить поширеним.

Які прізвища давали багатим людям

Багач (Багач). Від нього утворилися такі прізвища, як Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатирський, Багацький та Богачишин. Найбільш поширене прізвище Багач було у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Дука — синонім слова "багатий". Від нього утворилося прізвище Дученко.

Дідич. Так називали багатія, який володів цілим селом. Таке прізвище найбільш поширене у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Скоробогатий чи Скоробогацький – так називали людей, які могли швидко розбагатіти.

Кармазін. Як стверджує мовознавець, прізвище походить від назви дорогого іноземного, швидше за все, англійського сукна. Володіти ним могли володіти виключно багатії. Крім того, Кармазінами називали також багату козацьку старшину.

Фалендиш – ще одне прізвище, пов’язане із володінням сукна. У перекладі з німецької — це "найкраще лондонське сукно", яким також раніше могли володіти лише багаті люди.

Знати – таке прізвище отримували представники знаті.

Шляхетка та Шляхтич — походять від колишніх прізвиськ, які стали прізвищами.

Мостіпан та Мастіпан. Шляхту називали "його милість пан", польською це звучало як "miscipan, mospan" Спочатку це були прізвиська, які потім теж стали прізвищами.

Панич, Панчик, Панік, Панонько, Паночко, Панця, Панів – ці прізвища, які походять від слова "пан" і свідчили про статус та багатство.

Прізвища, які давали бідним людям

Бідний;

Убогий;

Бідолашний;

Бідула;

Голота;

Голотюк;

Драб, Драбік, Драбенко;

Халупник;

Халупний;

Могир чи Магир.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища раніше наші предки давали, щоб захистити людину чи цілий рід від нечистої сили та негативу.