Такі прізвища давали справжнім плаксам: перевірте, чи є у вас такі знайомі

Українці з такими прізвищами й досі мешкають в нашій країні

Українські прізвища несуть у собі код нації, адже жодне родове ім’я не виникло просто так або нізвідки. Одні прізвища давали українцям за їхню діяльність чи професію, інші — за окремі риси характеру чи зовнішності.

Зазвичай людина не обирала прізвище, а отримувала його від спостережливих сусідів чи земляків. Так, деякі з них нині можуть здатися трохи образливими. Сьогодні "Телеграф" розповідає, які прізвища давали скигліям та нитикам.

Нюнько

Прізвище Нюнько в Україні мають приблизно 150 людей (згідно з даними реєстру, станом на 2013 рік). Таке прізвисько міг отримати чоловік тонкослізний, плаксивий, той, що завжди скаржився і розводив нюні.

Найбільше мешканців з таким прізвищем живуть в Хмельницькій області, у Шепетівському районі. Проте зустріти українців з таким прізвищем можна і в Львівській, Закарпатській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Плаксій

Прізвище Плаксій налічує 1308 носіїв. Очевидно, що отримати таке прізвисько могла лише людина схильна до плачу.

Найгустіший осередок прізвища знаходиться у Вінницькій, Київській, Харківській та Івано-Франківській областях. Загалом носії прізвища проживають у всіх областях України, окрім, хіба що, Рівненської. Та й на Закарпатті, станом на 2013 рік, було зареєстровано лише дві людини з таким прізвищем.

Стогній

Прізвище Стогній налічує 1857 носіїв. Таке прізвисько спостережливі сусіди чи односельці могли дати чоловікові, схильного до постійних скарг та нарікань на свою долю.

Нині великий осередок прізвища знаходиться у Київській області. Чимало людей з таким прізвищем і в Харківській та Полтавській областях. Золочівський район Харківської області – чи не найгустіший осередок прізвища Стогній. На одного носія прізвища припадає 246 жителів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які прізвища давали тим, хто має багато грошей: перевірте, чи були багатії у вашому роду.