Эти фамилии давали богачам и беднякам: проверьте, есть ли ваша в списке

Всего таких родовых имен насчитывается несколько десятков

Раньше наши предки давали различные фамилии, которые имели особый смысл для каждого человека. Помимо названий профессий, черт характера, внешних особенностей и прочего, родовые имена также разделяли людей по их достатку. Богатые получали одни фамилии, а те, у кого финансов было намного меньше — другие.

Детально об этом рассказал языковед Юрий Редько в своей работе "Современные украинские фамилии". Что интересно, эти родовые имена звучат так, что не всегда сразу можно понять, что они каким-то образом могут быть связаны с деньгами и богатством.

Всего насчитывается несколько десятков таких фамилий. Многие из них сохранились до наших времен и являются довольно распространенными.

Какие фамилии давали богатым людям

Богач (Багач). От него образовались такие фамилии, как Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин. Наиболее распространенная фамилия Багач была во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Дука — синоним слова "богатый". От него образовалась фамилия Дученко.

Дидыч. Так называли богача, владевшего целым селом. Такая фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Скоробогатый или Скоробогацкий – так называли людей, которые могли быстро разбогатеть.

Кармазин. Как утверждает языковед, фамилия происходит от названия дорогого иностранного, скорее всего, английского сукна. Владеть им могли владеть исключительно богачи. Кроме того, Кармазинами называли также богатую казацкую старшину.

Фалендыш – еще одна фамилия, связанная с владением сукна. В переводе с немецкого — это "лучшее лондонское сукно", которым также раньше могли владеть только богатые люди.

Знать – такую фамилию получали представители знати.

Шляхетка и Шляхтич — произошли от прежних прозвищ, ставших фамилиями.

Мостипан и Мастипан. Шляхту называли "его милость господин", на польском это звучало как "miscipan, mospan" Сначала это были прозвища, которые потом тоже стали фамилиями.

Паныч, Панчик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панив – эти фамилии, которые произошли от слова "пан" и свидетельствовали о статусе и богатстве.

Фамилии, которые давали бедным людям

Бедный;

Убогий;

Бедолага;

Бидула;

Голота;

Голотюк;

Драб, Драбик, Драбенко;

Халупник;

Халупный;

Могыр или Магыр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии раньше наши предки давали, чтобы защитить человека или целый род от нечистой силы и негатива.