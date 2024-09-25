Эти фамилии давали богачам и беднякам: проверьте, есть ли ваша в списке
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Всего таких родовых имен насчитывается несколько десятков
Раньше наши предки давали различные фамилии, которые имели особый смысл для каждого человека. Помимо названий профессий, черт характера, внешних особенностей и прочего, родовые имена также разделяли людей по их достатку. Богатые получали одни фамилии, а те, у кого финансов было намного меньше — другие.
Детально об этом рассказал языковед Юрий Редько в своей работе "Современные украинские фамилии". Что интересно, эти родовые имена звучат так, что не всегда сразу можно понять, что они каким-то образом могут быть связаны с деньгами и богатством.
Всего насчитывается несколько десятков таких фамилий. Многие из них сохранились до наших времен и являются довольно распространенными.
Какие фамилии давали богатым людям
- Богач (Багач). От него образовались такие фамилии, как Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин. Наиболее распространенная фамилия Багач была во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
- Дука — синоним слова "богатый". От него образовалась фамилия Дученко.
- Дидыч. Так называли богача, владевшего целым селом. Такая фамилия наиболее распространена в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
- Скоробогатый или Скоробогацкий – так называли людей, которые могли быстро разбогатеть.
- Кармазин. Как утверждает языковед, фамилия происходит от названия дорогого иностранного, скорее всего, английского сукна. Владеть им могли владеть исключительно богачи. Кроме того, Кармазинами называли также богатую казацкую старшину.
- Фалендыш – еще одна фамилия, связанная с владением сукна. В переводе с немецкого — это "лучшее лондонское сукно", которым также раньше могли владеть только богатые люди.
- Знать – такую фамилию получали представители знати.
- Шляхетка и Шляхтич — произошли от прежних прозвищ, ставших фамилиями.
- Мостипан и Мастипан. Шляхту называли "его милость господин", на польском это звучало как "miscipan, mospan" Сначала это были прозвища, которые потом тоже стали фамилиями.
- Паныч, Панчик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панив – эти фамилии, которые произошли от слова "пан" и свидетельствовали о статусе и богатстве.
Фамилии, которые давали бедным людям
- Бедный;
- Убогий;
- Бедолага;
- Бидула;
- Голота;
- Голотюк;
- Драб, Драбик, Драбенко;
- Халупник;
- Халупный;
- Могыр или Магыр.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии раньше наши предки давали, чтобы защитить человека или целый род от нечистой силы и негатива.