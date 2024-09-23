Катували і відрізали вухо: де зараз і як виглядає Дмитро Булатов, який був лідером Автомайдану та міністром спорту

За часів Революції Достоїнства автомайданівцю дісталося від рук невідомих

Дмитро Булатов — одне з облич Майдану, він був відомий як лідер Автомайдану, разом із однодумцями організовував різні акції біля маєтків політичної верхівки — Януковича, Азарова, Медведчука, а потім зник. І коли всі думали, що його викрали та вбили, повернувся й розкрив правду – його били, катували, та відрізали вухо невідомі. Пізніше, на хвилі "нових облич", він прийшов до влади і став міністром молоді та спорту.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про колишнього міністра та лідера Автомайдану Дмитра Булатова, і де він зараз.

Дмитро Булатов. Фото: Getty Images

Дмитро Булатов — що відомо про лідера Автомайдану

За часів Революції Гідності Дмитро Булатов був одним із лідерів руху Автомайдану. Він об’єднав навколо себе однодумців і організовував різні акції, щоб залякати тоді ще чинну владу режиму Януковича.

В одній зі своїх статей журналістка та активістка Майдану Тетяна Чорновіл розповіла один із епізодів акцій протесту, які організовував Булатов.

Дмитро Булатов. Фото: Getty Images

"За часів Майдану Дмитро Булатов був одним із лідерів Автомайдану. Булатов був хорошим організатором, його ініціативи проходили відмінно. Якось Булатов ініціював пікетування маєтку Азарова. Організував автомайданівців, журналістів, підготував траурний антураж для візуальної демонстрації "пілітічної кінчини" Миколи Яновича, тобто провернув велику купу роботи", — розповіла Чорновіл.

А коли у січні 2014 року Дмитро Булатов зник, Тетяна Чорновіл захвилювалася, що його вбили. Через кілька днів він знайшовся в селі під Києвом — після тривалих побоїв та тортур активіста викинули у сніг у 25-градусний мороз, але йому вдалося вижити. Пізніше він розповів, що його буквально розпинали, багато били, погрожували і навіть відрізали шматок вуха. Після пережитого Дмитро Булатов поїхав на лікування за кордон — спочатку його прийняли у Литві, а потім він перебрався до Німеччини.

Дмитро Булатов. Фото: Getty Images

Після Майдану Дмитро Булатов розпочав політичну кар’єру в Україні. Він очолював Міністерство молоді та спорту з лютого по грудень 2014 року у першому постмайданівському уряді Яценюка. На посаді міністра ініціював проведення реформи сфери спорту та фізичної культури. Відмовився взяти участь у парламентських виборах восени 2014 року через небажання створювати політичні та фінансові зобов’язання перед політичними партіями.

Дмитро Булатов. Фото: Getty Images

Дмитро Булатов – де зараз і як виглядає екс-міністр

У 2015 року у ЗМІ з’явилася інформація, що Дмитро Булатов мобілізувався до Збройних сил України. На той час служив в АТО, обороняв Щастя на Луганщині і навіть отримав поранення. Станом на 2024 рік, судячи з публікацій у фейсбук-акаунті, Дмитро Булатов також є військовослужбовцем і захищає Україну в Силах оборони.

Дмитро Булатов

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз екс-нардеп Єгор Соболєв. Він був обличчям Євромайдану, бився у Раді та під її стінами та боровся з корупцією.