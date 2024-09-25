"Чорна демобілізація" чи тверезий погляд на ЗСУ: боєць пояснив, як викоренити СЗЧ

Все час створювати мобілізаційні та демобілізаційні черги, каже Сергій Гнезілов

Відсутність чітких строків служби в ЗСУ в умовах воєнного стану є причиною для того, що чимало українських військових, які перебувають на фронті без ротації з 24 лютого 2022 року чи навіть довше, — вдаються до самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

Про це "Телеграфу" пояснив військовий Сергій Гнезділов, який сам залишив частину після п'яти років служби.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Вічний фронт зі зривами на СЗЧ. Чи дочекаються в ЗСУ демобілізації".

За словами бійця, особисто до нього правоохоронці ще не приходили, підозру не вручали. Але про нього все розпитують друзів. Він запевняє, що не ставив на меті популяризувати СЗЧ серед військових і закликає до реформи системи мобілізації.

"Давайте тверезо подивимось на речі і відповімо собі на запитання. Скільки триватиме війна? Ще три місяці? Ні. Якщо ми не знаємо, то хіба не час створювати мобілізаційні та демобілізаційні черги? Більшість військових вважають, що демобілізація — це дуже умовна штука. Під час війни військовий довго не буде сидіти в тилу. Але дайте йому перепочити пів року чи рік, і він повернеться з гордо піднятою головою", — коментує "Телеграфу" Гнезділов.

Гнезділов стверджує, що затягування цієї історії не йде на користь країні, що воює, і породжує інший феномен:

"Відсутність чітких строків служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз — дуже поширене явище; розлучаються з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною; розлучають своїх батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком; йдуть в СЗЧ", — каже Гнезділов.

Тому військовий закликає надати право на дострокове звільнення з військової служби тим, хто вже майже три роки перебуває на фронті. Саме це допоможе викоренити СЗЧ.

Нагадаємо, командир окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов пояснив "Телеграфу", коли боєць відповість за самоволку.