Укр

"Черная демобилизация" или трезвый взгляд на ВСУ: боец объяснил, как искоренить СЗЧ

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Не все военные готовы служить пять лет в ВСУ
Не все военные готовы служить пять лет в ВСУ. Фото https://www.facebook.com/UALandForces

Пора создавать мобилизационные и демобилизационные очереди, говорит Сергей Гнезилов.

Отсутствие четких сроков службы в ВСУ в условиях военного положения является причиной того, что многие украинские военные, находящиеся на фронте без ротации с 24 февраля 2022 года или даже дольше, — прибегают к самовольному уходу из воинской части (укр. самовільне залишеня частини, СЗЧ).

Об этом "Телеграфу" объяснил военный Сергей Гнездилов, сам покинувший часть после пяти лет службы.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Вечный фронт со срывами на СОЧ. Дождутся ли в ВСУ демобилизации".

По словам бойца, лично к нему правоохранители еще не приходили, подозрение не вручали. Но о нем все расспрашивают друзей. Он уверяет, что не ставил своей целью популяризировать СЗЧ среди военных и призывает к реформе системы мобилизации.

"Давайте трезво посмотрим на вещи и ответим себе на вопрос. Сколько будет длиться война? Еще три месяца? Нет. Если мы не знаем, разве не пора создавать мобилизационные и демобилизационные очереди? Большинство военных считают, что демобилизация — это очень условная штука. Во время войны военный долго не будет сидеть в тылу. Но дайте ему отдохнуть полгода или год, и он вернется с гордо поднятой головой", — комментирует Гнезделов.

Гнездилов утверждает, что затягивание этой истории не идет на пользу воюющей стране и порождает другой феномен:

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": браки на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас — очень распространенное явление; разводятся с женами, чтобы оформить единоличное попечительство над ребенком; разводят своих родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом; идут в СЗЧ", — говорит Гнездилов.

Поэтому военный призывает предоставить право на досрочное увольнение с военной службы тем, кто уже почти три года находится на фронте. Именно это поможет искоренить СЗЧ.

Напомним, командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев объяснил "Телеграфу", когда боец ответит за самоволку.

Теги:
#Дезертирство #Самоволка #ВСУ #СОЧ