"Черная демобилизация" или трезвый взгляд на ВСУ: боец объяснил, как искоренить СЗЧ

Пора создавать мобилизационные и демобилизационные очереди, говорит Сергей Гнезилов.

Отсутствие четких сроков службы в ВСУ в условиях военного положения является причиной того, что многие украинские военные, находящиеся на фронте без ротации с 24 февраля 2022 года или даже дольше, — прибегают к самовольному уходу из воинской части (укр. самовільне залишеня частини, СЗЧ).

Об этом "Телеграфу" объяснил военный Сергей Гнездилов, сам покинувший часть после пяти лет службы.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Вечный фронт со срывами на СОЧ. Дождутся ли в ВСУ демобилизации".

По словам бойца, лично к нему правоохранители еще не приходили, подозрение не вручали. Но о нем все расспрашивают друзей. Он уверяет, что не ставил своей целью популяризировать СЗЧ среди военных и призывает к реформе системы мобилизации.

"Давайте трезво посмотрим на вещи и ответим себе на вопрос. Сколько будет длиться война? Еще три месяца? Нет. Если мы не знаем, разве не пора создавать мобилизационные и демобилизационные очереди? Большинство военных считают, что демобилизация — это очень условная штука. Во время войны военный долго не будет сидеть в тылу. Но дайте ему отдохнуть полгода или год, и он вернется с гордо поднятой головой", — комментирует Гнезделов.

Гнездилов утверждает, что затягивание этой истории не идет на пользу воюющей стране и порождает другой феномен:

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": браки на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас — очень распространенное явление; разводятся с женами, чтобы оформить единоличное попечительство над ребенком; разводят своих родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом; идут в СЗЧ", — говорит Гнездилов.

Поэтому военный призывает предоставить право на досрочное увольнение с военной службы тем, кто уже почти три года находится на фронте. Именно это поможет искоренить СЗЧ.

Напомним, командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев объяснил "Телеграфу", когда боец ответит за самоволку.