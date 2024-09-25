Не витримають нових ударів? Експерти б’ють на сполох через ступінь захисту АЕС

Частину об’єктів на АЕС захищено габіонами з піском, які вже частково зруйновані

Рівень захисту українських атомних електростанцій від ударів російських ракет і дронів бажає кращого. Так, відкриті розподільчі пристрої на АЕС нині захищені лише габіонами з піском, які було встановлено два роки тому.

Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявила співзасновниця громадської організації "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна. Вона наголосила, що сьогодні цей рівень захисту вже частково зруйновано.

За словами Кошарної, експерти розуміли, що цієї зими Росія битиме вже по атомних об’єктах України. Насамперед під ударом виявляться не ядерні енергоблоки чи реакторні відділення, а відкриті розподільчі пристрої.

Проте компанія "Енергоатом" замість того, щоб зводити другий рівень захисту у вигляді бетонних споруд на відкритих розподільчих пристроях, займалася іншими справами. Кошарна додала, що "Енергоатом" планував побудувати 4 енергоблоки на Хмельницькій АЕС, а також витрачав гроші на реконструкцію кранів та будівництво бетонного заводу на території атомної станції.

Експерт заявила, що до зими не вдасться збудувати ці бетонні споруди, як збудував "Укренерго" на 60 своїх об’єктах – їх не встигнуть звести.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські війська збираються атакувати три українські атомні електростанції. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.