"У нас є докази": Зеленський зробив тривожну заяву щодо можливих ударів по АЕС

Це вже не перше попередження президента

Російські війська хочуть атакувати українські атомні електростанції. Потенційною ціллю можуть стати три АЕС.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Росія знову намагається зруйнувати українську енергетику.

"Цього разу вони більш цинічні. Вони хочуть атакувати три наші атомні електростанції. У нас є ця інформація і докази", — сказав глава Української держави.

За його словами, якщо Росія готова так далеко зайти, це значить, що для Москви не існує нічого цінного. Зеленський наголосив, що цей цинізм Росії продовжиться, "якщо їм це дозволити".

Нагадаємо, 21 вересня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що росіяни готуються бити по розподільчих пристроях на атомних електростанціях та підстанціях передачі. За його словами, наслідки такої атаки можуть бути непередбачуваними для всього світу.

Зеленський раніше повідомив, що РФ почала використовувати китайські супутники для фотографування українських АЕС. На його думку, це може свідчити про підготовку до можливих ударів по них.