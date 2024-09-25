Не выдержат новых ударов? Эксперты бьют тревогу из-за степени защиты АЭС

Часть объектов на АЭС защищена габионами с песком, которые уже частично разрушены

Уровень защиты украинских атомных электростанций от ударов российских ракет и дронов оставляет желать лучшего. Так, открытые распределительные устройства на АЭС в настоящее время защищены лишь габионами с песком, которые были установлены два года назад.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявила соучредительница общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная. Она отметила, что сегодня этот уровень защиты уже частично разрушен.

По словам Кошарной, эксперты понимали, что этой зимой Россия будет бить уже по атомным объектам Украины. В первую очередь под ударом окажутся не ядерные энергоблоки или реакторные отделения, а открытые распределительные устройства.

Однако компания "Энергоатом" вместо того, чтобы строить второй уровень защиты в виде бетонных сооружений на открытых распределительных устройствах, занималась другими делами. Кошарная добавила, что "Энергоатом" планировал построить 4 энергоблока на Хмельницкой АЭС, а также тратил деньги на реконструкцию кранов и строительство бетонного завода на территории атомной станции.

Эксперт заявила, что до зимы не получится построить эти бетонные сооружения, как построил "Укрэнерго" на 60 своих объектах – их не успеют возвести.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские войска собираются атаковать три украинские атомные электростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.