Хотів стати коміком, але реалізував іншу мрію: яким був у молодості "Залізний генерал" Валерій Залужний (фото)

З дитинства Валерій Залужний любив грати з іграшковими автоматами

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже увійшов в історію. За період повномасштабної війни з Росією він зарекомендував себе як "Залізний генерал", під командуванням якого Україна вистояла перед путінською армією. І все це неспроста, адже кар’єру військового Залужний почав у 1997 році й дуже намагався досягти успіху в цій сфері.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким у молодості був ексголовнокомандувач ЗСУ. Також ми дізналися, ким хотів стати Залужний і яким був його кар’єрний шлях.

Як Валерій Залужний виглядав у юності

Генерал Валерій Залужний народився у Новоград-Волинському (Житомирська область) у родині робітників. Поруч із його домом розташовувалась військова частина, тому Залужний з дитинства спостерігав за життям солдатів і любив грати з іграшковими автоматами.

Валерій Залужний у дитинстві

У школі він був скромний та привабливий, як розповідає його вчителька Тетяна Григорівна. Також Залужний мав гарне почуття гумору, тому хотів стати коміком. Але в нього була й інша дитяча мрія, яка виявилася сильнішою — бути військовослужбовцем.

Валерій Залужний вибрав стати військовим

Дідусь не дуже хотів, щоб Валерій був військовим та порекомендував йому здобути іншу спеціальність. За його порадою Залужний вступив до машинобудівного технікуму в рідному місті й закінчив його з відзнакою. Але далі за спеціальністю вчитися не пішов, він вступив до Одеського вищого об’єднаного командного училища на загальновійськовий факультет.

Валерій Залужний у молодості

Його кар’єра розпочалася у 1997 році й за цей період він пройшов великий шлях. Спочатку його просування службою проходило як у будь-якого молодого офіцера: командир навчального взводу, потім бойового, пізніше — командир роти курсантів, командир батальйону. Пізніше Залужний став командиром 51-ї Волинської окремої механізованої бригади. У 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, Валерій Залужний разом з іншими бійцями був під Дебальцевим, де брав участь у справжніх боях і зазнав поразки.

Валерій Залужний у 1997 році розпочав кар’єру військового

Коли Петро Порошенко підписав "Мінські угоди", Залужний повернувся до штатної служби та просувався кар’єрними сходами. У 2021 році його призначили головнокомандувачем ЗСУ. Залужний на новій посаді відмовився від радянської моделі управління армією та почав розвивати сержантський армійський корпус під негласним патронатом НАТО. Під його командуванням Україна вистояла на початку війни проти путінської армії, яка значно перевищувала ЗСУ у чисельності. За свою мужність Валерія Залужного прозвали "Залізним генералом", західні джерела неодноразово стверджували, що завдяки його професіоналізму росіянам не вдалося реалізувати "бліцкриг".

Валерія Залужного прозвали "Залізним генералом"

Валерій Залужний став першим українським військовим, котрий потрапив на обкладинку авторитетного видання Time. У 2022 році він увійшов до ТОП-100 найвпливовіших людей світу, оскільки заслужив високий рівень довіри як серед військових, так і серед цивільних. Але взимку 2024 року Залужний пішов у відставку та став послом України у Великій Британії.

Валерій Залужний потрапив на обкладинку Time

"Телеграф" писав раніше, яким був у молодості один із найвпливовіших політиків 90-х Павло Лазаренко. Сьогодні експрем’єр живе у США, проте дитинство він провів у Дніпропетровській області.