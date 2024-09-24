Військовий оглядач та блогер сказав, що потрібно Україні, щоб боротися з атаками з боку росіян

Черговий військовий злочин у Харкові, скоєний російськими окупантами.

Черговий удар КАБ про які сказано так багато і методи боротьби з ними, а точніше з їх носіями, що нічого нового доповнити просто неможливо.

Коли наші партнери намагаються нас переконати в тому, що удари балістичними ракетами вглиб Росії на 300 кілометрів нічого не вирішать, росіяни продовжують рівняти прикордонні міста з землею.

Восени 2022 року, коли почали застосовувати КАБ по Бахмуту, дальність польоту ФАБ-250 з УМПК становила 30 кілометрів. За цей час, РВВ значно покращили УМПК і, зараз, такий модуль дозволяє бомбі ФАБ-250 та ФАБ-500 долати до 80 км.

Ми ж, як не мали, так і не маємо достатніх інструментаріїв для боротьби з російською авіацією, яка продовжує безкарно руйнувати наші міста та вбивати наших громадян. І доки наші партнери намагаються знайти виправдання своєї імпотенції, окупанти вдосконалюють кошти вбивства українців.

Так, давайте ще розкажіть, чому бити ATACMS на 300 км вглиб Росії безглуздо, як складно Україні передавати Patriоt і SAMP/T, з формуванням ешелонів усіх видів, і чому F-16 не отримав ракети AIM-120D.

Зупинити кривавих маніяків можна лише рішучими діями. Дайте Україні можливість захистити себе – виявіть свою рішучість, хоч би в цьому!

Джерело: Telegram-канал Алексанра Коваленко.