Чому Камала Гарріс може стати загрозою для України: The Telegraph пояснили причини

Гарріс має шанси виграти вибори, оскільки зараз перемагає у шести з семи штатів, які вважаються ключовими для результатів

Віцепрезидент Камала Гарріс може стати загрозою для України, якщо переможе на президентських виборах в США, пишуть деякі західні ЗМІ. Причини цього – в Гарріс непрості стосунки з українським президентом Володимиром Зеленським, до того ж вона не залучена в зовнішню політику США щодо України.

Зокрема про це пише видання The Telegraph. Газета нагадує, що Гарріс має шанси виграти вибори, оскільки зараз перемагає у шести з семи штатів, які вважаються ключовими для результатів виборів. Проте її відносини з президентом Зеленським добрими назвати складно.

"Гарріс і Зеленський мали напружені стратегічні розбіжності на Мюнхенській конференції з безпеки щодо того, як утримати Росію від втягнення Європи в нову холодну війну – ту, яка все ще триває понад два роки. Олексій Резніков, тодішній міністр оборони України, нагадав, що Гарріс відкинула прохання Зеленського про превентивні санкції проти Росії в надії, що це може запобігти вторгненню", – сказано у матеріалі.

Окрім того, віцепрезидент США інакше веде політику, ніж Джозеф Байден. Налагодити відносини з Зеленським вона не змогла, хоча можливості були.

"По суті, Камала Гарріс схожа на Джо Байдена – вона ліберальний інтернаціоналіст, який підтримує глобальні коаліції, потужний НАТО та сильну Європу. Але за своїм дипломатичним стилем вони не можуть бути більш різними. Дивно, але враховуючи всю увагу до фізичних проблем Байдена, він був набагато енергійнішим і впевненішим в Україні, ніж Гарріс. Вона змарнувала кілька можливостей, щоб налагодити пристойні стосунки із Зеленським, і її невпевнене вирішення кризи не віщує нічого доброго, якщо вона виграє президентство", – сказав виданню колишній помічник Байдена на умовах анонімності.

Газета також зазначає, що Гарріс не була глибоко залучена у зовнішню політику США щодо України з початку російського вторгнення у 2022 році, що викликає закономірні питання щодо її компетентності. До того ж політика Гарріс з питання України може змінитися через внутрішні політичні виклики, які безумовно постануть перед нею під час президентства – наприклад, якщо республіканці візьмуть під контроль Конгрес.

Раніше "Телеграф" писав, що за пост президента США Трамп буде боротись з Камалою Гарріс. Вочевидь, республіканцю буде нелегко. Гарріс використовує його ж методи проти нього та команди, і робить це досить успішно. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.

Передвиборчий штаб експрезидента США Дональда Трампа планує запустити рекламну кампанію, яка покликана уповільнити зростання популярності Камали Харріс. На кампанію хочуть витратити 10 мільйонів доларів США.