Росія випустила по Харкову 8 авіабомб: куди влучили, розповів Зеленський (фото)

Президент України озвучив кількість жертв у Харкові внаслідок атаки Росії

У вівторок, 24 вересня, російська армія вдарила у Харків авіаційними бомбами ФАБ-250. Внаслідок удару у місті є руйнування, постраждали люди, є жертви. Бомби влучили в житловий будинок, хлібзавод та стадіон.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram. За його словами, на даний момент відомо про трьох загиблих та 24 постраждалих, рятувальні роботи продовжуються.

"Звичайне життя звичайних людей. Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми діями, своїм вибором воюватиме і намагатиметься розширювати війну", — написав глава держави.

Тим часом у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили редакцію "Телеграф" про загибель жінки, яка проживала в будинку, куди влучила бомба (вона померла в лікарні), одна людина померла після удару по стадіону, ще одна людина загинула під завалами хлібзаводу.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синегубов повідомив у Telegram, що під завалами багатоповерхового будинку може бути одна людина. Розбір завалів продовжується. Водночас спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі "Київ 24" заявив, що росіяни запустили по Харкову 8 авіабомб, з яких влучили 6.

Нагадаємо, що нещодавно Росія почала скидати на Запоріжжя КАБи, які раніше до міста не діставали. Проте ситуацію змінила одна модифікація окупантів.