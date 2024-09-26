"У них еще большой запас": россияне усовершенствовали свои КАБы

Теперь авиабомбы могут лететь не только населенным пунктам, которые рядом с линией боевого столкновения

Российские военные усовершенствовали свои управляемые авиационные бомбы, которыми они бьют по украинским городам. Теперь они могут лететь на еще большую дальность.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин. Он отметил, что в конструкции КАБов были внесены некоторые изменения.

"Сегодня они получили возможность бить этими КАБами не только по разным населенным пунктам, которые рядом с линией боевого столкновения, но уже и эти бомбы начинают долетать до центра Запорожья. Подобные прилеты были в Краматорске. Постоянно страдает от авиабомб Харьков", — сказал Волошин.

При этом спикер уточнил, что у России есть большой запас управляемых авиабомб для продолжения атак. Поэтому Украине нужны средства для противодействия этим угрозам.

Волошин считает, что гораздо эффективнее уничтожать самолеты и авиабомбы еще на земле, прежде чем они поднимутся в воздух.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 сентября российские войска впервые атаковали Запорожье авиабомбами. После этого стали появляться сообщения о перебоях с электричеством в домах горожан.